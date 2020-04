„Wertschätzung in dieser herausfordernden Zeit“

Lauda.Die Freude bei den Bewohnern und bei Leiterin Silvia Spinner war groß, als das Caritas-Altenpflegeheim Johann Bernhard Mayer kürzlich Besuch erhielt. Christiane Versbach von den Maltesern aus Lauda-Königshofen hatte 140 selbstgefertigte Masken gebracht.

Neun freiwillige Damen hatten für die Bewohner des Caritas-Altenpflegeheims Johann Bernhard Mayer und für die beiden Senioren-Wohngemeinschaften St. Lioba und Lauda Mund- und Nasenschutz selbst genäht.

Eine Dame darunter ist selbst körperlich sehr beeinträchtigt, hat es sich jedoch nicht nehmen lassen, selbst aktiv mit zu nähen. Es wurde ein ganzer Tisch voll und jede Maske ist einzigartig, freute sich Silvia Spinner bei der Übergabe.

Christiane Versbach hatte die Masken an die Leiterin Silvia Spinner sowie an den Heimbeirat H. Schütte und dessen Gattin übergeben, die diese mit großer Freude angenommen haben. Das Ehepaar Schüdde hat die Masken sofort aufprobiert und waren begeistert über das große Engagement der ehrenamtlichen Näherinnen des Hilfsvereins.

„Wir sind überwältigt über so viel Einsatz“, so Spinner. Sie sagten dem Malteser Hilfsverein ein großes Dankeschön. Gleichzeitig lobte sie auch die verschiedenen anderen Ideen, um den Bewohnern eine Freude zu machen und die Arbeit des Pflegepersonals zu würdigen. So habe es Musikdarbietungen vor dem Altenpflegeheim gegeben, die die Senioren sehr genossen. Auch die Pizza für das Personal an Ostern, viele kleine Präsente, die immer wieder abgegeben werden, und andere Aktionen zählte sie auf. „Für die Bewohner und auch das Personal ist das eine Wertschätzung, die gerade in dieser für uns alle sehr herausfordernden Zeit sehr wichtig und zum richtigen Zeitpunkt ankommt.“ car

