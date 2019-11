Werke von Bartholdy

Gerlachsheim.Die Vorabendmesse am 16. November steht um 18.30 Uhr in Gerlachsheim musikalisch ganz im Zeichen von Felix Mendelssohn Bartholdy. Der Chor Cappella Nova aus Bad Mergentheim wird unter der Leitung seines Dirigenten Prof. Karl Rathgeber den Gottesdienst mit bekannten und beliebten Chorwerken des Komponisten mitgestalten.

Aus seinem Oratorium „Elias“ erklingen neben dem achtstimmigen „Denn er hat seinen Engeln befohlen“ und dem dreistimmigen Frauenchor „Hebe deine Augen auf zu den Bergen“ die Chorsätze „Wirf dein Anliegen auf den Herrn“ und „Wer bis an das Ende beharrt“.

Außerdem stehen „Verleih uns Frieden“ und Mendelssohns berühmte Vertonung des 100. Psalms „Jauchzet dem Herrn alle Welt“ auf dem Programm.

An der Orgel wird das Mendelssohn-Programm ergänzt mit „O for the wings of a dove“ und zum Abschluss des Gottesdienstes Präludium c-Moll op. 37/1. Spenden werden am Ausgang zur Unterstützung der musikalischen Arbeit gesammelt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.11.2019