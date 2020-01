Wer möchte den neuen Jugendraum mitgestalten?

Lauda-Königshofen.Der neue Jugendraum in der Maierstraße 1 in Lauda nimmt langsam Gestalt an. Am Freitag, 7. Februar, um 15 Uhr können die Jugendlichen den künftigen Treffpunkt nun selbst mitgestalten.

Bei der Gestaltung und Einrichtung sind gute Ideen und möglichst viel Kreativität gefragt: Wo kommt die Sitzecke hin? In welcher Farbe sollen die Wände gestrichen werden? Welches Wandmotiv passt am besten in den Eingangsbereich? All diese Fragen können die Jugendlichen selbst beantworten und sich künstlerisch ins Zeug legen, damit der neue Treffpunkt genau nach den Vorstellungen der Teilnehmer gestaltet wird. Wer also beherzt den Pinsel schwingen möchte oder ein Meister im Sprühen kleiner Graffiti-Kunstwerke ist, sollte sich den Termin vormerken und am besten auch noch seine Freunde mitbringen.

Schon jetzt ist Sozialarbeiterin Nadja Steigerwald von der Mobilen Jugendarbeit Lauda-Königshofen auf der Suche nach einem gemütlichen Sofa, das künftig im Jugendraum eingesetzt werden soll.

Wer also noch eine Couch zu Hause hat und diese nicht mehr benötigt, kann sich an die Sozialarbeiterin wenden – entweder per E-Mail (n.steigerwald@caritas-tbb.de) oder per Telefon (0151/200 336 80).

Am Freitag, 28. Februar, um 13.30 Uhr findet im Caritashaus (Schillerstraße 14 a) ein Spielenachmittag statt. Die Jugendlichen ab etwa zehn Jahren erwarten interaktive Spiele. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.01.2020