Wenigstens etwas Tradition

Königshofen.Der Coronakrise zum Opfer fiel auch die Königshöfer Messe 2020 (wir berichteten). Die über 600 Jahre alte Traditionsmesse musste ebenfalls aufgrund der Pandemie abgesagt werden.

Um – unter Wahrung der derzeit geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen sowie sonstigen Auflagen – wenigstens einen Hauch von Messeatmosphäre zu bieten, präsentierten am Wochenende einige wenige Betriebe unter anderem „messeübliche“ Süßwaren und andere Produkte. Außerdem servierten sowohl der TV Königshofen als auch der SV Königshofen kulinarische Messetraditionsgerichte.

Gleichsam nicht gänzlich verzichten wollten die Stadt und Organisatoren auf eine ebenfalls liebgewonnene Tradition: Zwar adäquat nur in eingeschränkter Form sowie weder am Rathaus in Königshofen noch mit anschließendem Fest- und Freiheitsumzug, verlas Bürgermeister Dr. Lukas Braun am späten Sonntagvormittag auf dem SV-Sportplatz zumindest einen Teil des Wortlautes aus der historischen Königshöfer Markturkunde.

An diesem Montag und am Dienstag, 22. September (11 bis 19 Uhr), erhalten Schleckermäuler auf dem Parkplatz vor dem Messegelände in Königshofen süße Schaumküsse und Waffeltüten aus dem Hause Stüß.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.09.2020