Weniger Firmenpleiten im Kreis

Die Wirtschaft floriert, die Binnennachfrage brummt, aber trotzdem überlebte nicht jeder im Wettbewerb: In Baden-Württemberg gab’s mehr Firmenpleiten, im Main-Tauber-Kreis nicht.

Main-Tauber-Kreis. Hier notierten die Gerichte bis 31. Dezember 2018 insgesamt 15 Insolvenzanträge. Ein Jahr zuvor waren es noch 18 gewesen. Die schlechte Nachricht für die Gläubiger der Unternehmen, die bis zum Jahreswechsel 2018/19 ihre Zahlungsunfähigkeit feststellen ließen: Insgesamt hatten sie festgestellte Forderungen von 3,032 Millionen Euro gegen die Insolventen. Geld, das wohl größtenteils verloren ist.

Erst muss Geld da sein

Denn bevor Geld verteilt werden kann, muss welches da sein und wär’s reichlich da, gäb’s keinen Grund für eine Insolvenz. Auf Landesebene ist die Zahl der Unternehmensinsolvenzen zuletzt um 43 gestiegen. In Baden-Württemberg meldeten 1945 Unternehmen und Unternehmer Insolvenz an. Bei 616 davon klappten die Insolvenzrichter den Aktendeckel aber rasch wieder zu: Diese Verfahren wurden mangels Masse abgewiesen. Im Main-Tauber-Kreis betraf das zwei Unternehmen. „Mangels Masse“ heißt es im Amtsdeutsch, wenn nicht genug Geld da ist, um die voraussichtlichen Kosten des Verfahrens zu bezahlen, denn die Insolvenzrichter und Insolvenzverwalter arbeiten nicht zum Nulltarif.

Bei 13 Firmen eingeleitet

Bei 13 Unternehmen im Main-Tauber-Kreis wurde das Verfahren schließlich eingeleitet, es kam also zur „geordneten Insolvenz“. Überprüft wird in diesem Verfahren im Wesentlichen, ob „Zahlungsunfähigkeit“ und/oder „Überschuldung“ vorliegt. Gemäß Paragraf 17, Absatz 2 der Insolvenzordnung ist der Schuldner zahlungsunfähig, wenn er nicht in der Lage ist, seine fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Und nach Paragraf 19 Absatz 2 InsO liegt Überschuldung vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt.

Dabei spielt immer auch eine Rolle wie groß der Schaden für die Gläubiger ist, denn häufig kommt es durch hohe Insolvenzschäden zu Folgepleiten. Landesweit geht es bei den Verbindlichkeiten der betroffenen Firmen um rund 2,18 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,81 Milliarden Euro). Die hiesigen Insolventen sind daran mit 3,032 Millionen Euro (Vorjahr: 6,319 Millionen Euro) beteiligt. Das sind also im Vergleich 3,287 Millionen Euro weniger Forderungen als im Vorjahr, was für die Wirtschaft bereits als gute Nachricht zählt.

Eine Seite der Medaille

Die Existenzen von Unternehmen, Unternehmern und Selbstständigen sowie die Verluste für die Gläubiger sind aber nur eine Seite der Medaille. Die andere sind die Arbeitsplätze und Existenzen von Beschäftigten. Im Main-Tauber-Kreis waren bis Ende 2018 insgesamt 135 Arbeitsplätze von Insolvenzverfahren betroffen, zwölf weniger als im Jahr davor.

Landesweit betraf es 14 434 Beschäftigte (Vorjahr: 13 614). Die Lohnforderungen, die vor Verfahrenseröffnung bestanden, sind dabei auch in den vorgenannten Insolvenzforderungen enthalten.

Das heißt, eigentlich steht den 135 insolvenzbetroffenen Beschäftigten nur der gleiche Anteil wie den anderen Gläubigern aus der Insolvenzmasse zu. Indes: Da gibt es für Arbeitnehmer doch so eine Art „Rettungsschirm“, den ja sonst immer die Banken haben: das Insolvenzgeld.

Auf Antrag der Arbeitgeber

Das Insolvenzgeld wird auf Antrag der Arbeitnehmer, die von einer Insolvenz ihres Arbeitgebers betroffen sind, von der Agentur für Arbeit bezahlt. Ausgeglichen wird der insolvenzbedingte Lohnausfall für höchstens drei Monate. Geld gibt es bei einem Insolvenzverfahren aber auch bei der Abweisung des Insolvenzantrags mangels Masse. Und selbst wenn der zahlungsunfähige Arbeitgeber nicht von Krise gebeutelt wurde, sondern seine Schäfchen in der Karibik ins Sonnige gebracht und das Weite gesucht hat, gibt’s die drei Netto-Monatslöhne nicht mehr, aber steuerfrei. teb/Bild: ZDS

