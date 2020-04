Weniger Alarmierungen, aber deutlich mehr Aufwand

Lauda-Königshofen.„Zwar rund 50 Prozent weniger Alarmierungen, jedoch ein erhöhter Mehraufwand bei den Einsätzen“ bilanziert die Freiwillige Feuerwehr Lauda-Königshofen seit Beginn der Corona-Krise.

Auch für die Feuerwehr Lauda-Königshofen gehen mit der Corona-Krise spezielle Anforderungen und Herausforderungen einher. „Einerseits hat die Anzahl der Alarmierungen im Vergleich zum sonstigen Durchschnitt um rund die Hälfte abgenommen, andererseits ist aufgrund Corona-Schutzmaßnahmen ein deutlicher Mehraufwand, sowohl während der Einsätze, als auch in der Vor- und Nachbereitung erforderlich“, teilten Stadtkommandant Jürgen Segeritz sowie dessen beiden Stellvertreter, Marko Dittmann und Christoph Volk, in einem Gespräch mit den FN über die aktuelle Situation mit.

Konzept mit Hygieneregeln

„In weiser Voraussicht haben wir bereits Ende Februar Schutzkleidung bestellt und in der ersten Märzwoche an alle Einsatzkräfte der Abteilungswehren ausgegeben sowie per Dienstanweisung alle Veranstaltungen wie etwa bevorstehende Jahreshauptversammlungen, Übungen der Jugendfeuerwehren oder eine für den Georgs-Markt in Königshofen vorgesehene großangelegte Fahrzeugschau mit anderen Hilfsorganisationen abgesagt“, berichtete das Leitungstrio. Wenige Tage später habe der Landkreis ebenfalls alle nicht einsatzrelevanten Aktivitäten untersagt.

Einhergehend mit der Ausgabe der zusätzlichen Schutzkleidungen mitsamt extra Hygieneboxen wurde ein Konzept mit Hygieneregeln insbesondere auch für den Einsatzfall erarbeitet und an die Abteilungen verteilt. Dazu zählen zusätzlich zur gewöhnlichen Schutzkleidung das Tragen von Mundschutz, Schutzbrille, Handschuhen und Overall sowie der Einsatz von Desinfektionsmitteln für Hände und Schutzkleidung.

In Abstimmung mit Boxberg

Die Maßnahmen seien in bilateraler Abstimmung mit anderen Feuerwehren und die Beschaffung von Schutzkleidungen gemeinsam mit der Feuerwehr Boxberg erfolgt. „Es ist gut zu wissen, wenn man sich aufeinander verlassen kann und in Krisenzeiten sich gegenseitig unterstützt und aushilft“, würdigte Jürgen Segeritz ausdrücklich die konstruktive und reibungslose Zusammenarbeit mit der Boxberger Wehr und im Besonderen mit dem dortigen Kommandantenkollegen Harry Schroth.

Für „Corona-Einsätze“ wurde ein spezieller Anhänger mit Wechselkleidung, zusätzlicher Schutzausrüstung und Abwurfbehältern für kontaminierte Schutzkleidung eingerichtet. „Zwischendurch war kein Desinfektionsmittel mehr erhältlich, so dass aus unseren eigenen Reihen, nämlich durch den stellvertretende Kommandant der Abteilung Lauda Jochen Klingert, mit einer selber hergestellten Mischung für Ersatz gesorgt wurde“, erzählte Segeritz.

Ab etwa Mitte März konnten die Einsätze nach dem Corona-Konzept erfolgreich abgearbeitet werden. Zudem nehmen Führungskräfte der Feuerwehr regelmäßig an den Sitzungen des Lenkungsstabes der Stadt Lauda-Königshofen teil und beraten die Verwaltung bei weiteren Maßnahmen. Trotz der fortbildungsbedingt überwiegenden Abwesenheit des Stadtkommandanten laufen die Maßnahmen Hand in Hand. Zur Koordinierung und Sicherstellung der Führungsfunktionen bei der FFW Lauda-Königshofen ist derzeit der stellvertretende Kommandant Christoph Volk von seinen hauptberuflichen Funktionen freigestellt, die er ansonsten bei der Landesfeuerwehrschule Würzburg des Freistaat Bayern ausübt, zumal der dortige Lehrbetrieb aufgrund der aktuellen Situation derzeit ruht.

Da zusätzlich der andere stellvertretende Feuerwehrkommandant, Marko Dittmann, als hauptamtlicher Gerätewart der FFW Lauda-Königshofen auch tagsüber immer greifbar sei, habe die Koordinierung der Maßnahmen deutlich vereinfacht und bisher problemlos abgewickelt werden können.

Reibungslos

Zum reibungslosen Ablauf habe ebenso das Team um Kleiderwart Markus Buchmann beigetragen, durch das die Schutzkleidung zusammengestellt und verteilt worden sei. „Auch dem guten Zusammenspiel aller Abteilungen und Abteilungsführungen ist es bisher zu verdanken, dass die aktuelle Krise bisher ruhig und besonnen abgearbeitet werden konnte“, zeigte sich Segeritz sehr zufrieden.

„Sowohl bei Einsätzen als auch bei allen notwendigen Maßnahmen wird auf strengste Abstands- und Hygieneregeln wie etwa das Tragen von Mundschutz geachtet“, hob Segeritz hervor. Trotz allem werde der Zulauf von insgesamt sechs neuen Fahrzeugen das weitere Jahr über fortgesetzt, von denen ein Gefährt bereits vorhanden sei. Die erforderlichen Einweisungen für die gesamte Abteilung finden in Kleinstgruppen bis maximal vier Personen statt. „Die Grundeinweisungen für ein neues Fahrzeug nebst Gerätschaften dauern üblicherweise bis zu drei Monate und werden sich wegen der momentanen Situation hinziehen“, prognostizierte der Stadtkommandant.

„Ziel aller Maßnahmen ist die Vermeidung einer Kontaminationsverschleppung und einer Quarantänewelle innerhalb der Wehr von Lauda-Königshofen. Alle Entscheidungen tragen dazu bei, die Einsatzbereitschaft fortwährend auch in der aktuellen Krise zu sichern“, unterstrich der Stadtkommandant.

Christoph Volk und Marko Dittmann appellierten an die Bevölkerung, die Abstandsregeln einzuhalten und die Hygienemaßnahmen zu beachten. Zudem baten sie, bei Einsätzen die eintreffenden Kräfte umgehend zu informieren, falls eine Corona-Infizierung oder Quarantäne vorliege, damit sich die Feuerwehr entsprechend darauf einstellen könne.

Jürgen Segeritz lobte seine beiden Stellvertreter, die ihn während seiner Fortbildung mit viel Engagement und Zeit vertreten und unterstützen. „Ohne dieses überdurchschnittliche Engagement wäre eine so lange Fortbildung nicht möglich“, resümierte der Stadtkommandant.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.04.2020