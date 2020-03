Welt wird durch Bilder freundlicher

Eine neue Ausstellung schmückt jetzt die Räume der Volksbank-Filiale Lauda. In einer Vernissage stellte Kunstkreis-Vorsitzender Norbert Gleich die Künstlerin Heidi Walter und ihre Werke vor.

Lauda. In Külsheim geboren und aufgewachsen, wechselte sie nach ihrer Schulausbildung nach Mannheim, absolvierte eine Ausbildung im Beruf der Krankenpflegerin, übte ihn dort aus bis zu ihrer Heirat, die sie wieder in die Heimat zurückführte. Hier arbeitete Heidi Walter bis zum Beginn ihres Ruhestandes sowohl im erlernten medizinischen Umfeld als Sprechstundenhilfe als auch später bei der Bundeswehr.

Bereits als eine kleine Tradition, stellte Filialleiter Markus Stolzenberger bei der Begrüßung der Gäste fest, könne man die vom Kunstkreis Lauda-Königshofen initiierten Wechselausstellungen in der Laudaer Volksbankfiliale bezeichnen. Dies wolle man auch noch viele Jahre weiter pflegen. „Denn die Tradition zu wahren, seinen eigenen Stil zu haben, aber auch offen für Neues zu sein, so wie es in der Kunst ist, ist auch unser Leitbild als Volksbank Main-Tauber“. Die Kunden bestaunten gerne die ausgestellten Kunstwerke.

Den künstlerischen Weg von Heidi Walter, die schon als Kind gerne malte, zeichnete der Kunstkreis-Vorsitzende in seiner Vorstellung nach. Seit 1988 widmet sie sich nun bereis der Malerei. Im Selbststudium mit Stift und Farbe waren es zuerst Zeichnungen, Aquarellbilder und Seidenmalerei. Schon zwei Jahre später baute sie ihr Wissen und Können in Kursen, Seminaren und Workshops zielstrebig aus, ob im Zeichnen, bei Porträts, Aquarell-, Acryl- und Ölmalerei. Ihr Weg führte sie dabei in der Heimat und weit darüber hinaus zu namhaften Dozenten und aktiven Künstlern in Lauda, Tauberbischofsheim und Würzburg, in Bildungsstätten wie Kloster Bronnbach und das Bildungshaus Kloster Schöntal. Auch in Porec/Kroatien fand Heidi Walter ein gutes Betätigungsfeld.

Im Kunstkreis Lauda-Königshofen ist sie seit über 25 Jahren, wie Gleich betont, ein „wirklich aktives Mitglied“ des Vereins, mit dem man immer rechnen könne. Ob bei Gemeinschaftsausstellungen in der Kunstkreis-Galerie oder der Ausstellung zur Königshöfer Messe, bei Partner-Vereinen wie beispielsweise in der französischen Partnerstadt Boissy-Saint Legèr und darüber hinaus bei Aufsichtsdiensten in der Galerie „das auge“. In Kunstwettbewerben und Ausstellungen zeigte sie ihre Werke und erhielt mehrere Preise.

Als Antrieb zur Malerei bilanziert der Laudator: „Ihre Bilder entstehen aus den Gefühlen heraus, diese Wahrnehmung setzt sie in Bilder um. Auch die Tagesereignisse, das Weltgeschehen beschäftigt sie und sie findet Themen in ihren Bildern. Sie will Farbe in ihre Werke bringen und damit die Welt heller und freundlicher gestalten.“ irg

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.03.2020