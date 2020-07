Weitere Hilfe zugesagt

Lauda-Königshofen.MdL Professor Dr. Wolfgang Reinhart besuchte am Mittwochnachmittag den Stadtteil Lauda mit dem Sanierungsgebiet „Bahngelände“. Dort verschaffte er sich einen Überblick über den aktuellen Baufortschritt der Personenunterführung. Das Sanierungsgebiet wurde 2013 in das Sanierungsprogramm SUW (Stadtumbau West) aufgenommen. 2020 erfolgte die Überführung in das Programm WEP von Bund und Land. Bislang sind für das Sanierungsgebiet „Bahngelände“ Finanzhilfen in Höhe von 6,6 Millionen Euro bewilligt worden.

Dass sich Professor Dr. Wolfgang Reinhart von Anfang an in Stuttgart für die Weiterentwicklung der Fläche stark gemacht hat, sei ein positives Signal für die Stärkung des Ländlichen Raums, betonte Bürgermeister Dr. Lukas Braun. Mit großem Interesse verfolgte Reinhart die Ausführungen des städtischen Tiefbauleiters Oliver Litterer und des stellvertretenden Leiters des Fachbereichs Stadtentwicklung, Bau, Sven Göbel. Gerade die Einzelhandelsentwicklung auf dem ehemaligen Südfleischgelände und der Verkauf des Bahnhofs seien wichtige Schritte zur Neukonzeption eines gänzlich neuen „Stadtteils“.

Die Anlage für seniorenbetreutes Wohnen und der Pendlerparkplatz werteten, so Reinhart, die Fläche ebenfalls auf. Der neue Durchlass ergebe in Verlängerung mit der vorhandenen Unterführung ein einheitliches Erscheinungsbild.

Noch in diesem Jahr soll mit der Weiterentwicklung des Bahnareals Ost fortgefahren werden. Dort sollen ein Seniorenzentrum mit Pflegeheim und seniorengerechten Wohnungen sowie ein Therapiezentrum entstehen. Ferner beinhaltet das Bahnareal einen Park-and-Ride-Parkplatz mit Zufahrt von der Inselstraße sowie einen behindertengerechten Zugang zur Personenunterführung. Ebenfalls soll auch eine Toilettenanlage den Bahnhofsbereich komplettieren. Am Ende der Führung sicherte Reinhart seine weitere Projektbegleitung zu. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 10.07.2020