Weitere Gruppe wird eingerichtet

Lauda-Königshofen.Gute Neuigkeiten gibt es in Sachen Kindergarten Gerlachsheim, wie Sabine Baumeister, Leiterin Fachbereich 1 (Kommunalrecht, Bildung, Wirtschaftsförderung), am Montag dem Gemeinderat mitteilte. Demzufolge werde in der Einrichtung eine weitere kleine Gruppe realisiert. Dies sei das Resultat eines „runden Tisches“, der zweimal getagt habe. In dieser Angelegenheit befinde man sich im Übrigen in enger Absprache mit der katholischen Kirchengemeinde. „Zunächst müssen aber noch die genauen Kosten ermittelt werden“, so die Fachfrau aus der Verwaltung weiter.

Turnhalle wird umfunktioniert

Und wie sehen die detaillierten Planungen aus? Nach Auskunft von Sabine Baumeister sei vorgesehen, die bisherige Turnhalle im Obergeschoss zu einem Gruppenraum umzubauen; dorthin soll eine größere Gruppe aus dem Erdgeschoss ziehen. Die neue Gruppe würde dann die Räumlichkeiten der bisherigen Kindergartengruppe in Beschlag nehmen. Um den Kindern auch künftig die Möglichkeit zu geben, sich sportlich zu betätigen, gebe es Bestrebungen, die Bücherei zur Turnhalle umzufunktionieren.

Bevor das Projekt in Angriff genommen werden kann, sei es erforderlich, die bereits beschlossenen Maßnahmen auf dem Gebiet des Brandschutzes umzusetzen. Danach könne dann die neue Gruppe realisiert werden, wie die Fachbereichsleiterin die Stadträte weiter wissen ließ.

Sabine Baumeister bezeichnete die vorgeschlagene Lösung als gut, zumal man damit dem geburtenstarken Jahrgang 2016 in Gerlachsheim Rechnung trage.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.07.2019