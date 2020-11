Weitere Busse und Züge

Main-Tauber-Kreis.Volle Busse und Züge zu den Stoßzeiten ist für Schüler und Pendler keine Seltenheit. In Zeiten von Corona ist das eine zusätzliche Herausforderung für alle. Nun hat die Westfrankenbahn reagiert und bietet mehr Platz im Schülerverkehr, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

„Nach den bayerischen Herbstferien wird es im Schülerverkehr der Westfrankenbahn mehr Platz geben“, schreibt das Unternehmen. In Abstimmung mit den jeweiligen Aufgabenträgern biete man zusätzliche Fahrten an. Die beteiligten Nahverkehrsgesellschaften aus Bayern und Baden-Württemberg sowie die Landkreise hätten weitere Leistungen auf der Schiene und per Schulbus bestellt.

Ab Montag, 9. November, werden einige Busverbindungen bis zum Ende des Jahres an Schultagen als Verstärkung eingesetzt.

Im Main-Tauber-Kreis betrifft das die Verbindungen von Lauda nach Bad Mergentheim (6.38 Uhr ab Lauda, 6.45 Uhr ab Königshofen mit Ankunft Bad Mergentheim Bahnhof um 7.06 Uhr), sowie von Weikersheim Bahnhof nach Bad Mergentheim (Abfahrt 7 Uhr in Weikersheim, 7.07 Uhr ab Elpersheim, 7.12 Uhr ab Markelsheim, 7.19 Uhr ab Igersheim, Ankunft Bad Mergentheim um 7.32 Uhr).

„Wir freuen uns über die Ankündigung der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW), in dem stark durch Schülerverkehre frequentierten Abschnitt der Tauberbahn zwischen Lauda und Bad Mergentheim einen Verstärkerzug einzusetzen. Darum hatte das Landratsamt gebeten“, teilt Markus Moll , Pressesprecher im Landratsamt Main-Tauber-Kreis, auf Anfrage mit. Bei der Umsetzung sei besonders zu berücksichtigen, „dass solche Verstärkerfahrten aufgrund der begrenzten Kapazitäten an Zügen, Personal und freien Gleisen nicht leicht zu realisieren sind. Umso erfreulicher ist das Ergebnis. Es leistet einen wertvollen Beitrag dazu, dass Schülerinnen und Schüler trotz der Pandemie sicher zur Schule gelangen können.“

Im Neckar-Odenwald-Kreis sorgt die Verbindung Bödigheim Bahnhof ab 7.01 Uhr nach Buchen Ost für Entlastung. Im Landkreis Miltenberg gibt es weitere Kapazitäten von Kleinheubach Bahnhof ab 7.30 Uhr nach Amorbach und von Amorbach ab 13.35 Uhr nach Kleinheubach. Ebenso von Miltenberg Bahnhof ab 13.17 Uhr über Kleinheubach nach Laudenbach. Für die RB 23513 (ab Miltenberg um 7.46 Uhr nach Amorbach/Walldürn) und RB 23320 (ab Miltenberg um 13.17 Uhr nach Aschaffenburg) haben die Aufgabenträger bei der Westfrankenbahn bis zum Fahrplanwechsel im Dezember längere Züge bestellt, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Bereits in der vergangenen Woche hatte das Landratsamt des Main-Tauber-Kreises durch die Bestellung von Verstärkerfahrten im Busverkehr bereits einen erheblichen Beitrag zur Entlastung der Schülerströme geleistet. Zehn weitere Zusatzbusse haben nach den Herbstferien das Schüleraufkommen auf weiteren Linien entzerrt. Zusammen mit den bereits zum Schuljahresbeginn beauftragten Zusatzbussen seien nun an Schultagen 21 zusätzliche Busse im Einsatz, so Moll. Fünf weitere Busse wurden durch deutlich größere Gelenkbusse ersetzt. Bei einzelnen anderen Linien habe man den Verlauf geändert, um eine Entlastung auf besonders stark genutzten Streckenabschnitten zu erreichen. pm/dib

