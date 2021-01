„Weiter nach Alternative suchen“

Lauda-Königshofen.Den Beginn der Baumaßnahmen an der Bodenaufbereitungsanlage der Firma Konrad Bau in Gerlachsheim nahm die „Bürgerinitiative für ein lebenswertes Gerlachsheim“ bei der Gemeinderatssitzung zum Anlass, ihren Unmut auszudrücken. Josef Seubert bat den Gemeinderat und Bürgermeister Dr. Lukas Braun, sich weiterhin für einen Alternativstandort starkzumachen. Was derzeit laufe, sei nur ein Vorgeschmack darauf, „was droht, wenn die Abfallaufbereitungsanlage verwirklicht wird“. Geboten sei aus seiner Sicht, dass man mit dem Betreiber der Anlage verhandelt, die auf fünf Jahre angebotene Selbstbeschränkung der Kapazität auf 50 000 Tonnen dauerhaft festzuschreiben. Zudem kritisierte die BI, dass die Firma von einer Bodenverbesserung spreche, aber auch Filterstäube, Gleisschotter, Bauschutt, Klärschlämme oder auch Abfälle aus Kohlekraftwerken verarbeiten dürfe. Der Vertreter der BI sprach von Frust, Enttäuschung und Verärgerung der Bürger und von wachsendem Vertrauensverlust in Politik und Behörden.

Der Bürgermeister versprach, weiter an der Sache zu bleiben. dib

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.01.2021