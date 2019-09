Weinwanderung mit Verkostung

Beckstein.Die Becksteiner Winzer veranstalten am Sonntag, 29. September, eine genussvolle Weinwanderung durch die Becksteiner Weinberge. Bei diesem ausgiebigen, informativen und familienfreundlichen Rundgang auf den Lehrpfaden erklärt Michael Spies den Gästen viel Wissenswertes rund um den Wein, den Weinbau, die Tradition und die herrliche Natur. Dabei besteht die Möglichkeit, an zwei Stationen ausgewählte Wein- und Sektspezialitäten der Becksteiner Winzer zu verkosten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt – es wird ein herzhaftes Winzervesper sowie frischer, saisonaler Apfelkuchen am „wunderschön“ gelegenen Pavillon direkt in den Weinbergen mit Blick über Beckstein serviert. Zwecks der Planung ist eine verbindliche Reservierung unter Telefon 09343/500-28 erforderlich. Ein Kostenbeitrag wird erhoben, Kinder sind frei. Beginn der Wanderung ist um 14 Uhr. Dauer rund drei Stunden. Im Anschluss ist die Vinothek geöffnet.

