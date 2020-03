Beckstein.Die Becksteiner Winzer veranstalten am Freitag, 13. März, eine weitere Themen-Weinprobe. Mit dem Motto „Weinkabarett mit Wein-Infusion“ werden Elke Ott, Spaßsommeliere mit der Linzens zum Trinken, und Michael Spies von den Becksteiner Winzer den Gästen einen unterhaltsamen und genussvollen Abend bieten. Ott nimmt gekonnt die Weinwelt auf die Schippe und verabreicht dabei dem Publikum ein verbales Feuerwerk. Mit viel Spaß, Witz und Humor verkostet sie sich dabei mit viel Leidenschaft durch die Welt der Weine. An diesem Abend heißt es also: „Lieber trocken trinken, als trockene Weinproben“. Den fachkundigen Teil sowie die Präsentation der Weine übernimmt Michael Spies. Karten sind in der Vinothek der Becksteiner Wein Welt erhältlich. Beginn 19.30 Uhr.

