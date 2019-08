Erstmals findet bei der Messe ein kulinarisches Erlebnis in luftiger Höhe statt. © Stadt Lauda-Königshofen

Königshofen.Die Königshöfer Messe findet vom 13.bis 22. September statt. Das größte tauberfränkische Volksfest präsentiert erstmalig ein kulinarisches und luftiges Erlebnis an. Am zweiten Messewochenende veranstalten die Schaustellerfamilie Göbel, die städtischen Weingästeführer sowie die Stadt Lauda-Königshofen ein einzigartiges Weinfrühstück im Riesenrad.

Bei diesem Weinfrühstück mit einem der seltensten Blicke ins liebliche Taubertal erhalten die Teilnehmer nach einem Begrüßungssecco, eine attraktive Fahrt im Riesenrad „Colossus“ mit einer Dreier-Weinprobe und einem Frühstück mit süßen und deftigen Snacks. Dieses touristische Highlight kann man sowohl am Freitag, 20. September als auch am Samstag, 21. September, jeweils ab 10 Uhr, in luftiger Höhe erleben.

In jeder Gondel können bis zu vier Personen mitfahren und erhalten einen fachkundigen Weinkommentar als Printexemplar oder individuell per QR Code für das eigene Smartphone zum Abrufen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.08.2019