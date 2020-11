Weihnachtsbäume für die Stadtteile

Lauda-Königshofen.Es ist Tradition, dass Bürger Weihnachtsbäume spenden. So werden die Stadtteile im Advent stimmungsvoll geschmückt. Wer einen frei stehenden, gleichmäßig gewachsenen Baum auf seinem Hausgrundstück stehen hat, der zu groß geworden ist, kann sich mit dem Bauamt der Stadt in Verbindung setzen (per Mail guido.schmitt@lauda-koenigshofen.de oder Telefon 09343/5015600). Bei einer Besichtigung vor Ort wird geprüft, ob sich der Baum für einen der Standorte eignet. Die Bäume werden vom Bauhof gefällt, abtransportiert und an einem öffentlichen Platz mit weihnachtlichen Lichterketten präsentiert. Den Weihnachtsbaumspendern entstehen keine Kosten.

