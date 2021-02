Wegweisende Projekte werden angestoßen

Aus dem Städtebau-Förderprogramm des Landes erhält der Main-Tauber-Kreis weiter vier Millionen Euro.

Main-Tauber-Kreis. „Ich freue mich, dass insgesamt vier Millionen Euro an weiteren Städtebaufördermittel in meinen Wahlkreis fließen“, sagte CDU-Landtagsabgeordnete Prof. Dr. Wolfgang Reinhart. Er habe sich auch in der jüngsten Zeit gegenüber Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut für eine Berücksichtigung der Projekte aus seinem Wahlkreis starkgemacht.

Die Stadt Lauda-Königshofen erhält insgesamt eine Million Euro für die Sanierung des Bahngeländes in Lauda. Dies stelle eine Finanzhilfeerhöhung zur weiteren Aktivierung brachgefallender Flächen durch Neuordnungen, die Verbesserung der Fußwegeverbindungen und private Gebäudemodernisierungen dar, wie Wolfgang Reinhart mitteilt. Die Stadt Lauda-Königshofen erhält nach 1,2 Millionen Euro im Jahr 2019 und 2,3 Millionen Euro im Jahr 2020 nun eine weitere Förderung. Mit insgesamt 4,5 Millionen Euro fließen wichtige städtebauliche Fördermittel für zukunftsweisende Projekte wie das Bahngelände in Lauda oder das Areal „Eisenbahnvorstadt/Hexenstock“ in Königshofen.

Stadtentwicklung voranbringen

„Damit werden wegweisende Projekte für die Stadt im mittleren Taubertal angestoßen, die nachhaltig die Stadtentwicklung voranbringen werden“, freut sich der Landtagsabgeordnete , der erst vor wenigen Tagen zu Besuch bei Bürgermeister Dr. Braun war.

Die Stadt Grünsfeld erhält vom Land im Rahmen der Städtebauförderung einen Zuschuss in Höhe von 500 000 Euro für die Maßnahme „Stadtkern III“. Dies sei eine Finanzhilfeerhöhung für das laufende städtebauliche Erneuerungsgebiet, so Reinhart.

Nach Igersheim fließen insgesamt 900 000 Euro für das Vorhaben „Ortskern III“. Auch hier sei dies eine Finanzhilfeerhöhung für das laufende städtebauliche Erneuerungsgebiet, so der Abgeordnete.

Niederstetten erhält 500 000 Euro Städtebaufördermittel für die Maßnahme „Stadtkern“. Dies stelle eine Finanzhilfeerhöhung für das laufende städtebauliche Erneuerungsgebiet dar.

Die Kreisstadt Tauberbischofsheim erhält weitere 900 000 Euro Städtebauförderung für die Konversion Laurentiusberg. Auch dies stelle eine Finanzhilfeerhöhung für das laufende städtebauliche Erneuerungsgebiet dar, so Reinhart, der im vergangenen Sommer mit Staatssekretärin Schütz MdL vor Ort in Tauberbischofsheim war und mit Bürgermeisterin Anette Schmidt über die aktuellen Entwicklungen gesprochen hat.

Die Stadt Wertheim erhält 200 000 Euro für die Maßnahme „Kernstadt Wertheim“. Auch dies stellt eine Finanzhilfeerhöhung für das laufende städtebauliche Erneuerungsgebiet dar. Seit 1971 leiste die Städtebauförderung in Baden-Württemberg einen bedeutenden Beitrag zur Behebung städtebaulicher Missstände und damit zur Entwicklung von Städten und Gemeinden.

„Die Städtebauförderung hat sich in den vergangenen Jahrzehnten in Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg zu einer kommunalen Schwerpunktaufgabe entwickelt“, so Reinhart. „Wir wollen lebendige und lebenswerte Städte und Gemeinden – gerade bei uns im ländlichen Raum sind die Städtebaufördermittel enorm wichtig für eine zukunftsfähige Entwicklung der Kommunen vor Ort“, unterstreicht der CDU-Abgeordnete.

Viele Projekte gefördert

Trotz regelmäßiger Überzeichnung der Förderprogramme habe man in den letzten Jahren damit erneut zahlreiche Projekte im Kreis gefördert, die den hohen städtebaulichen Handlungs- und Entwicklungsbedarf in den Städten und Gemeinden des Landkreises widerspiegelten, freut sich der Abgeordnete. Flächenaktivierung, Schaffung von Wohnraum, wie auch der Schwerpunkt von Konversionsmaßnahmen seien damit für den Kreis ein großer Gewinn. Auch zeigten die geförderten Maßnahmen, wie klug diese Millioneninvestitionen in die örtliche Infrastruktur gewesen seien. Hier gelte es, an das Erreichte anzuschließen und die Lebensqualität des ländlichen Raumes weiter zu steigern.

„Die Fördermittel lösen dabei immer auch darüber hinaus weitere Investitionen vor Ort mit kommunalen Mitteln aus“, so Reinhart weiter. Die sei ein wichtiger Beitrag für die Zukunftsfähigkeit der Kommunen im Kreis, da wichtige Vorhaben für die kommenden Jahre angestoßen werden könnten, die zu einer nachhaltigen Steigerung der Attraktivität der Region beitragen würden. Reinhart freute sich über dieses große Zeichen der Solidarität aus Stuttgart mit den Kommunen im Kreis.

Den Kommunen gehen in den nächsten Tagen die Bewilligungsbescheide zu. pm

