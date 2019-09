Wallfahrt nach Bingen

Lauda.Das katholische Bildungswerk organisiert für Samstag, 12. Oktober, eine Wallfahrt zur heiligen Hildegard von Bingen. Sie ist bekannt als faszinierende Persönlichkeit, die als Äbtissin, Dichterin, Komponistin, Ratgeberin und als große Kennerin der Naturwissenschaften sehr segensreich wirkte. Bei der Busfahrt sind auch Pfarrer StR. Sebastian Feuerstein und Diakon Willi Schnurr als geistliche Begleiter dabei. Abfahrt ist um 7.30 Uhr an der Sparkasse Lauda, 10.30 Uhr Gottesdienst in der Pfarr-und Wallfahrtskirche Eibingen, 12 Uhr Kloster St. Hildegard und Mittagessen, 15.30 Uhr kleine Schiffsrundfahrt, 19.30 Uhr Abendessen in Boxtal, 21 Uhr Ankunft in Lauda. Anmeldungen und Auskünfte bei Reiseleiter Reinhard Tomasch, Lauda, Telefon 09343/2494.

