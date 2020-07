„Waldränder sind keine Mähwiesen für die Heuernte“

Um meinem Sohn die Vielfalt unserer heimischen Schmetterlinge zu zeigen, machten wir uns kürzlich auf und nahmen uns den Spazierweg vom Oberlaudaer Bach ausgehend Richtung Dreifaltigkeitsbild vor. Seit meiner Kindheit ist mir der dortige Waldrand bekannt, an dem sich Kaisermantel, kleiner Eisfalter, kleiner und großer Schillerfalter, C-Falter und viele weitere Arten alljährlich im Juli tummelten.

Als wir dort ankamen, kündigte sich schon das an, was ich zu Beginn des Weges vermutete und bei mir nur noch Kopfschütteln verursachte. Nichts zu sehen von der Vielfalt der heimischen Tagfalter unserer Waldränder im Juli. Grund war etwa nicht das allseits bekannte Insektensterben, sondern ein Ausputzen des Bachlaufes noch vor Ende der Vegetationsperiode sowie eine völlig verquere Mähweise der Waldwegböschung, die sich hier wie andernorts leider in den letzten Jahren eingebürgert hat. Wie schon im vergangenen Jahr musste ich mit Unverständnis feststellen, dass hier sämtliche Vegetation einschließlich Gehölze, Gräser und Blütenpflanzen schon vor der Hauptflugzeit der Falter im Juli sowie vor dem Aussamen radikal entfernt beziehungsweise gemulcht wurden.

Zur Erinnerung: Waldränder sind keine Mähwiesen, die bereits im Juni zur Heugewinnung gemäht werden, es sind auch keine Golfplätze, auf denen man einen Golfball wiederfinden muss. Schmetterlinge benötigen nun mal heimische Blütenpflanzen als Nahrungsquelle sowie Gehölze zur Eiablage, hier sind vor allem Weichhölzer wie Zitterpappel und Salweide, aber auch Rote Heckenkirsche und Faulbaum zu nennen.

Eine Pflege der Waldränder sollte nur wenn nötig und abschnittsweise maßgeblich in den Herbst- und Wintermonaten erfolgen. Sehr traurig, wenn man seinen Kinder nichts mehr von diesen kleinen Naturwundern am Wegesrand unserer Heimat zeigen kann. So liefen wir weiter über den Hohlen Berg Richtung Grotte zurück.

Auf diesem Rückweg fanden wir noch zum Glück einige wenige Falter an einer Stelle, an der der Wegrand nicht großflächig gemulcht wurde und das Gesicht meines erwartungsvollen Sohnes hellte sich doch noch etwas auf. Es ist zu hoffen, dass sich auch hier in Lauda-Königshofen und den angrenzenden Kommunen eine insektenfreundliche Pflege der Wald- und Wegränder durchsetzt und sich die Verantwortlichen, Bauhöfe und ausführenden Pflegekräfte endlich ihrer Verantwortung bewusst werden!

Unsere Nachkommen werden es uns danken, denn unsachgemäße Pflege kann ganze Falterpopulationen auslöschen. Was hilft uns Umweltschutz, wenn nichts mehr da ist, was geschützt werden kann?

