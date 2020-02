Lauda-Königshofen.Zur Bürgermeisterwahl am 15. März können Wahlscheine neben den herkömmlichen Beantragungsarten persönlich oder schriftlich (Fax, E-Mail) auch durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form beantragt werden. Die Stadt ermöglicht die Beantragung eines Wahlscheines per Internet auf www.lauda-koenigshofen.de. So gelangt man zum Erfassungsformular für die Antragsdaten. Die Daten auf der Wahlbenachrichtigung müssen die Wähler in das Antragungsformular eintragen. Ihnen steht es offen, sich die Unterlagen nach Hause oder an eine abweichende Versandanschrift senden zu lassen. Die Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet in eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. Sollten die Antragsdaten nicht mit dem dialogisierten Wählerverzeichnis übereinstimmen, erhält man automatisch einen Hinweis. Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden anschließend per Post zugestellt. Für die automatische Prüfung Ihrer Daten benötigt die Stadtverwaltung unter anderem zwingend die Eingabe der Wahlbezirks- und Wählernummer. Sollten wahlberechtigte Bürger ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen haben, können sie auch formlos per E-Mail an post@lauda-koenigshofen.de einen Wahlschein beantragen. In diesem Fall müssen der Familienname, Vorname, das Geburtsdatum und die Wohnanschrift angegeben sein.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.02.2020