Waffenfunde wurden nicht protokolliert

Um dieses Bild, das am 16. März 2019 in den FN erschienen ist, ging es am Montag im Gemeinderat. Bürgermeister Thomas Maertens erklärte sich nun nach einem Jahr zu seiner Präsentation von damals. Der genaue Fundort und der Fundzeitpunkt dieser abgebildeten Waffen bleiben aber nach wie vor ungeklärt.