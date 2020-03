Während der Krise verstärkt online

Lauda-Königshofen.Die allgemeinen Bemühungen, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen, bringen ihre ganz eigenen Herausforderungen mit sich – nicht zuletzt für die zahlreichen Kirchengemeinden und Gläubigen, deren Gottesdienste nicht in gewohnter Weise stattfinden können.

Auch die evangelische Freikirche „Christen in Aktion“ in Lauda sieht sich hier gefordert. „Gerade die persönliche Begegnung und das Miteinander als Kirchenfamilie sind wichtige Elemente unseres Gemeindelebens. Das in Zeiten ausfallender Gottesdiente und eines Kontaktverbotes beizubehalten, bedarf einiger Umstellungen,“ so Michael Steinkamp, Pastor der Freikirche. Ein Werkzeug zur gemeinschaftlichen Begegnung seien Videokonferenzen; Kleingruppen und Gebetskreise nutzten sie bereits, um sich regelmäßig zu treffen und auf diese Weise miteinander unterwegs zu sein. Ein Versuch, diesen Weg im größeren Umfang zu nutzen, zum Beispiel für Gebetsabende, sei in Vorbereitung.

Um den Kontakt zu seinen Gemeindegliedern zu halten und sie mit geistlichen Impulsen und Informationen zu versorgen, nutzt der Geistliche verstärkt Videobotschaften. Aufgenommen im heimischen Arbeitszimmer veröffentlicht er „Stachis Starter“ oder Updates zum Gemeindeleben via YouTube, Instagram oder facebook.

Wer nicht so sehr in den sozialen Medien unterwegs ist, kann den kostenlosen WhatsApp-Newsletter der Kirchengemeinde abonnieren und bekommt kurze Botschaften und die Links zu den Videos zugeschickt. „Dieses Angebot ist bewusst öffentlich gestaltet. Gerade in dieser Zeit wollen wir denjenigen beistehen, die Halt und Zuspruch suchen“, so Pastor Steinkamp.

So haben auch nicht nur Kirchenglieder die Möglichkeit, ihre Gebetsanliegen, Dankesberichte und Wünsche nach seelsorgerlicher Begleitung an das Gemeindeteam heranzutragen. Über die Social Media - Auftritte der Christen in Aktion bei facebook und Instagram (cina.taubertal), aber auch per Telefon (Büro: 09343/580600) und E-Mail (gebet@cina-taubertal.de) sind die Seelsorger erreichbar.

Ein besonderes Vorhaben sei der Versuch, demnächst online-Gottesdienste über YouTube anzubieten. Diese hätten sicherlich nicht das gewohnte Erscheinungsbild, doch sollen diese rund 30-minütigen Übertragungen mindestens den Rahmen geben für eine kurze Predigt und eine Dank- und eine Fürbittezeit. Der Wunsch dabei: Dankesberichte und Fürbitten sollen möglichst von Bürgern der Gesamt-Stadt kommen.

Diese können per Social Media, E-Mail (gebet@cina-taubertal.de) oder klassisch per Brief übermittelt werden – aber auch als kurze Audiodatei oder Videoclip. „Wir träumen davon, etwas aus der Stadt für die Stadt zu gestalten – weil regional einfach näher dran ist. Was liegt da näher, als die Geschichten von Menschen unserer Stadt zu hören und ihre Anliegen in einem ‚Stadtgottesdienst’ vor Gott zu bringen?“ Um dieses Angebot möglichst überkonfessionell zu gestalten, sei man offen für die Beteiligung der anderen christlichen Kirchen der Stadt sowie einzelner Gläubiger, die hier gerne tätig werden möchten. mis

