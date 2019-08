Vorstand teilweise im Amt bestätigt

Oberlauda.Nach einem erfolgreich und optimal verlaufenen Nachtelfmeterschießen mit anschließendem Sportfest war es den Verantwortlichen des FV Oberlauda leicht gefallen, am Mittwochabend die Jahreshauptversammlung im Vereinsraum in der Turnhalle durchzuführen. Diese Terminfestsetzung hat sich als sehr gut erwiesen, waren doch verhältnismäßig viele Mitglieder dem Aufruf gefolgt.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Christoph Don galt das gemeinsame Totengedenken den im abgelaufenen Berichtszeitraum verstorbenen Mitgliedern Rudi Wartha, Hermann Mohr, Felix Stephan und Bruno Hellinger.

In seinem Jahresrückblick, Don verlas in dessen Verlauf auch die anderen Spartenberichte, erinnerte er an das breite Sportangebot der FVO, das von der ersten Seniorenmannschaft (zusammen mit Lauda und Gerlachsheim) über eine Damenmannschaft, Jugendteams, Frauenturnen I und II und Männerturnen bis hin zum Kinderturnen reiche.

Zwölf Ausschusssitzungen waren durchgeführt worden, zu denen allerdings noch weitere Versammlungen mit allen Oberlaudaer Vereinen und Zusammenkünfte mit Lauda und Gerlachsheim kamen.

An eigenen Veranstaltungen erwähnte er besonders den Kameradschaftsabend, den Zitherabend für Ehrenmitglieder, die Dorfweihnacht, den Fasnachtsball und das Nachtelfmeterschießen mit Sportfest.

Die Teilnahme der FV-Zigeuner an verschiedenen Umzügen, der 11. November zusammen mit den anderen fasnachtstreibenden Vereinen aus Oberlauda, Vereinsraumdienste und Arbeitseinsätze zur Platzpflege und an der Außenanlage vervollständigten das umfangreiche Jahresprogramm.

In der Winterpause hatte Fabian Maier den bisherigen Trainer Uwe Winter bei der ersten Mannschaft abgelöst. Zum Rundenende hatte es schließlich, trotz eines guten Starts, nur zu einem sechsten Tabellenplatz gereicht. Mit ursächlich waren dafür auch Personalprobleme und damit verbundenen Spielausfälle. In der kommenden Runde wird es im Fußballkreis nur noch eine C-Klasse geben, das bedeutet bei mehr Mannschaften auch wieder mehr Heimspiele.

Dagegen hat sich Damenmannschaft in ihrer Runde mit dem vierten Platz sehr gut behauptet. Dies ist und bleibt vor allem auch ein Verdienst des Trainers Martin Kollmar, der nach 21 Jahren den Stab an Alexander Maertens weitergereicht hat. Seine Verabschiedung wird im etwas größeren Rahmen beim Kameradschaftsabend erfolgen.

Martin Kollmar bedankte sich bei allen FV-Mitgliedern und Verantwortlichen für die über zwei Jahrzehnte lange wohlwollende Unterstützung und erbat sich diese auch für seinen Nachfolger.

Eine Bambinimannschaft, F- und E-Junioren waren noch für den FVO sportlich tätig gewesen. Die Einstufung der Nachwuchsfußballer in die jeweils nächsthöhere Altersstufe klappe bisher hervorragend, so Don. In der kommenden Runde werde es wieder eine Bambinimannschaft und F-Junioren beim FVO geben, bei den E-Junioren gebe es eine Spielgemeinschaft mit Gerlachsheim und bei den C- und D-Junioren eine mit Lauda und Gerlachsheim.

FVO-Vorsitzender Christoph Don dankte schließlich allen Senioren- und Jugendtrainern, Betreuern, Schiedsrichtern und Helfern im laufenden Sportbetrieb, bei Oskar Mohr und Helmut Obrecht für die Kabinen- und Vereinsraumbetreuung. Werner Prinz von den Männerturnern erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass alle älteren passiven Mitglieder beim Turnbetrieb willkommen seien.

Als sehr umfangreich entpuppte sich anschließend das Rechnungswerk des Schatzmeisters Christian Jaekel, auch wenn der positive Kassenstand vom letzten Jahr nicht erreicht wurde. Der Grund dafür waren unter anderem Reparaturarbeiten an der Berieselungsanlage im nicht gerade geringen fünfstelligen Bereich. Die Kassenprüfer Holger Mohr und Ulrich Umminger bescheinigten ihm aber dennoch eine einwandfreie und korrekte Kassenführung. Mit einem Dank an den gesamten Vorstand beantragten sie deren Entlastung, die einstimmig erteilt wurde.

Da beim FVO die einzelnen Vorstandsfunktionen zeitlich versetzt zur Wiederwahl anstehen, hatten danach Christoph Don und Holger Mohr als Wahlausschuss keine Schwierigkeiten. In ihren Ämtern bestätigt wurden der dritte Vorsitzende Ulf Neuenfeldt, von ihm lag wegen eines Krankenhausaufenthalts eine Einverständniserklärung vor, der Schatzmeister Christian Jaekel und der Spielausschussvorsitzende Dominik Heinrich. Alle Wahlen erfolgten per Handzeichen und einstimmig. Da im Vorfeld keine Wünsche oder Anträge eingegangen waren, leitete Christoph Don bald zum gemütlichen Teil über. erha

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019