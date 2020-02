„Vorreiter werden in vielen Bereichen“

Oberbalbach.Oberbalbach mit seinen rund 700 Einwohnern ist stolz auf seine aktive Bürgerschaft, die sich in einer vielfältigen Vereinslandschaft engagiert und durch Teilnahme an Landeswettbewerben schon diverse Preise gewonnen hat, ist sich Bürgermeisterkandidat Mirco Göbel sicher.

Oberbalbach gehöre zudem zu den politischsten Stadtteilen. Veranstaltungen mit prominenten Landes- und Bundespolitikern belegten dies eindrucksvoll, nicht zuletzt auch durch die vielbeachtete Großkundgebung von Minister Hauk, zu der rund 300 Landwirte aus dem ganzen Umkreis mit ihren Schleppern kamen. Göbel zeigte sich voll des Lobes über so viel ehrenamtliches Engagement.

„Wir brauchen den öffentlichen Dialog über unseren Ländlichen Raum hinaus, denn nur so können wir auf Vorzüge hinweisen und gleichzeitig darauf pochen, offenkundige Defizite zu benennen, zum Beispiel fehlendes schnelles Internet, unzureichende Mobilfunkabdeckung und lückenhaften ÖPNV.“ „Mir reicht es nicht“, so Göbel, „den sehr schwierigen Dialog zwischen Landwirten, Verbrauchern und Umweltschützern als Zuschauer zu beobachten.

Auch die Kommunen sind wichtige Akteure im Bereich des Umweltschutzes und müssen deshalb ihren Beitrag nachhaltig erhöhen“. Er merkte an, dass die Stadt Lauda-Königshofen hier einmal Vorreiter im Main-Tauber-Kreis gewesen sei. Diesen Kurs müsse man zunächst auf der Bewusstseinsebene wieder aufnehmen und ihn schrittweise wieder in konkrete Kommunalpolitik überführen. „Uns muss klar sein, dass jede neue Straße und jede Entwicklungsmaßnahme direkte Auswirkungen auf Boden, Vegetation und Mikroklima hat.“ Eine enge Zusammenarbeit zwischen Politik, Verwaltung und lokaler Bevölkerung (Nabu/Landwirte) sei unbedingt notwendig, um negative Einwirkungen gering zu halten und neue Strukturen zum Erhalt der biologischen Vielfalt zu schaffen. „Eine Kommune hat viele Möglichkeiten, um etwas für die Biodiversität zu tun“, so Göbel. „Durch die Gründung eines Umweltforums verspreche ich mir unter Führung von Frau Wenz sehr bald erkennbare positive Ergebnisse“.

In der anschließenden Diskussion ging es unter anderem um Fragen der generationenbezogenen Bürgerbeteiligung. „Im Bezug auf die Jugend“, so Göbel, „sind mehrere Formate denkbar. Wie ich erfahren habe, prüft eine Arbeitsgruppe der Fraktionen geeignete Formate als Alternative zum Jugendgemeinderat. Als Stärkung der Seniorenarbeit könnte ich mir die Gründung eines Seniorenbeirats als beratendes Gremium für den Gemeinderat vorstellen“. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.02.2020