Vordere Plätze belegt

Lauda-Königshofen.Beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“, der für die Landkreise Hohenlohe, Schwäbisch Hall und Main-Tauber in Schwäbisch Hall ausgetragen wurde, haben aus der Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal zwei Ensembles und zwei Solo-Teilnehmer tolle Erfolge erreicht.

In der Solowertung Schlagzeug erspielte aus der Klasse von Martin Scheffel Jonah Ebert in der Altersgruppe II einen ersten Preis mit 23 Punkten und Jan Osipov einen zweiten Preis mit 20 Punkten. In der Gruppenwertung erreichte das Cello-Duo Jule Reichert und Kristian Koppányi in der Altersgruppe III den ersten Preis mit 21 Punkten. Und das Blockflötenquartett Anna Gehrig, Emilia Lorenz, Stella Makosch und Hannah Bruchmann in der Altersgruppe II ebenfalls einen ersten Preis mit 22 Punkten. Beide Ensembles wurden von Edgar Tempel unterrichtet und vorbereitet.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.03.2020