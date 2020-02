Von Zahl der Schlepper beeindruckt

Ein Schlepper reihte sich innerorts an den nächsten. Klaus T. Mende (ktm)

Oberbalbach.Zwischen 250 und 300 Schlepper aus dem gesamten Main-Tauber-Kreis sowie angrenzenden Regionen empfingen am Donnerstagabend in Oberbalbach den baden-württembergischen Landwirtschaftsminister Peter Hauk. Der zeigte sich im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten davon sehr angetan: „Der Empfang war schon beeindruckend. Ich bin es in den letzten Monaten ja schon gewohnt, dass ich dort, wo ich eingeladen bin, von einer stattlichen Schlepperarmada empfangen werden.“

Aber was er wirklich schätze sei, so der gebürtige Odenwälder, dass die Bauern alle sehr sachbezogen seien, sie zahlreich an Veranstaltungen teilnähmen und sich auch rege an den Diskussionen beteiligten. Zudem gebe es keine Ausfälle.

Er, Peter Hauk, finde es darüber hinaus richtig, dass die Öffentlichkeit aufmerksam gemacht werde. weil ein konkreter Problemfall bestehe, der gelöst werden müsse und man „nicht alle Probleme auf den Landwirten abladen kann“. Dies werde eindrucksvoll bewiesen. „Die Demonstration ist ja nicht nur eine gegen etwas, sondern auch eine dafür, dass „es hier ein Problemfeld gibt, das man anpacken muss“, so der Minister abschließend. ktm

