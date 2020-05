Von Krisen nicht entmutigen lassen

Deubach.Aufgrund der jüngsten Lockerung der Einschränkungen und Verordnungen wurde trotz der momentanen Corona-Krise der traditionelle Freiluftgottesdienst an Christi Himmelfahrt veranstaltet. Unter Berücksichtigung der Auflagen und Hygieneanforderungen wie etwa Abstandsregelung und Begrenzung der Teilnehmerzahl auf maximal 100 Personen wurde der Festtagsgottesdienst bei geradezu idealem Frühsommerwetter auf dem Deubacher Sportplatz gefeiert.

Stefan Märkl, Pfarrer der katholischen Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen, der die Freiluftmesse zelebrierte, betonte die wertvolle Bedeutung der Gemeinschaft gerade auch in der momentan schwierigen Zeit, zusammenzukommen und gemeinsam den Glauben zu feiern. In Anlehnung an das Motto der Ballade von Udo Lindenberg „Hinterm Horizont geht’s weiter – ein neuer Tag“ wies Märkl in seiner Festpredigt darauf hin, dass hinter der Krise mehr enthalten sei, als die Menschen auf den ersten Blick sehen würden. Zugleich regte der Pfarrer an, sich von Krisen und Niederschlägen nicht entmutigen zu lassen, sondern immer wieder mit Zuversicht aufzustehen und sich zu erheben.

Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst von Franziska Renner, Regina Schurk (Gesang), Gisela Spinner (E-Piano) und Leo Guggenmos (Gitarre).

Bischof hatte abgesagt

Eigentlich hatte sich für den Christi-Himmelfahrts-Gottesdienst in Deubach Gebhard Fürst, Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, angekündigt. Allerdings musste wegen der derzeitigen Situation sein Besuch ebenso abgesagt werden wie die jährliche Sternprozession sowie das anschließende Dorffest.

Peter Renner, Deubachs Ortsvorsteher und Pfarrgemeinderatsmitglied, dankte zum Abschluss allen Beteiligten und Helfern für den sehr gelungenen sowie stimmungsvollen Festgottesdienst. Zudem hob er das sehr gut funktionierende Abstands- und Hygienekonzept hervor, dessen Umsetzung zwar einen Mehraufwand erfordert habe, der es jedoch „vollkommen wert gewesen“ sei.

In der Seelsorgeeinheit fand gleichzeitig ein Festgottesdienst in Gerlachsheim in der Pfarrkirche Heilig Kreuz statt, der von Pfarrer Ralph Walterspacher zelebriert wurde. pdw

