Vollautomatisches und kabelloses System

Lauda-Königshofen.Ein neues Logistikkonzept für die Firma Lang Gerätetechnik in Karlburg (Main) wurde von Trafö entwickelt und ist nun in Betrieb gegangen. Daraus ergibt sich neuer Fertigungsablauf für die Firma, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Firma Lang Gerätetechnik ist seit mehr als 50 Jahren in der Blechbearbeitungsbranche tätig. Aus einem Schlossereibetrieb wuchs ein stattliches mittelständisches Unternehmen heran. An den Standorten in Roden-Ansbach und in Karlstadt-Karlburg (Main) werden Aufträge für Automobilindustrie, Luftfahrt, Medizintechnik, Elektronikindustrie und Maschinenbauindustrie produziert.

Mitte 2018 wurden die Weichen für die Zukunft am Standort in Karlstadt am Main neu gestellt. Das Geschäftsmodell erforderte eine effiziente Erweiterung der Kapazitäten. Die Firmenleitung entschloss sich, ein neues Logistikkonzept umzusetzen, das die optimale Auslastung der modernen Rohrlasermaschinen gewährleistet. Mit der Firma Trafö-Förderanlagen mit Sitz in Lauda-Königshofen war ein zuverlässiger Partner für die Planung und Umsetzung gefunden. Die Firma Trafö entwickelt seit über 70 Jahren zuverlässig individuelle Kundenlösungen. Es wurden ein vollautomatisches Hochregallager (Stangenlager) sowie die dazu spezifische Software für die Materialverwaltung ausgeklügelt. Auf einige der Besonderheiten der Anlage ist man stolz: So wurde das Hochregallager der bestimmenden Brandschutzverordnung gemäß, mit Abstand zum Firmengebäudekomplex erbaut, wodurch Lagersystem und Gebäude mit einem vollautomatischen kabellosen Transportsystem in Verbindung stehen. Das Transportsystem ermöglicht die reibungslose, stetige Versorgung der Lasermaschinen mit dem angeforderten Material – zu jeder Zeit.

Das neu investierte Anlagensystem, das für eine Bevorratung von über 530 Tonnen Material ausgelastet werden kann, ist fest in den routinemäßigen Produktionsablauf integriert. pm

