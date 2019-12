Volksantrag der Winzer und Bauern zum Artenschutz begrüßt

Beckstein.Das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ und die möglichen Auswirkungen des entsprechenden Gesetzesentwurfs sowie ein von verschiedenen Verbänden gestarteter Volksantrag „Gemeinsam unsere Umwelt schützen in Baden-Württemberg“ als Alternative standen im Mittelpunkt der Bereichsversammlung Tauberfranken des Badischen Weinbauverbandes und speziell eines Vortrags von Peter Wohlfarth, Geschäftsführer des Badischen Weinbauverbands.

Harsche Kritik

Besonders das in dem Gesetzesentwurf zum Volksbegehren vorgesehene Verbot von Pflanzenschutzmittel in Landschaftsschutzgebieten oder Natura 2000 Gebieten als auch die pauschale Reduzierung um die Hälfte in übrigen Bereichen war von verschiedenen landwirtschaftlichen Verbänden wie etwa auch dem Badischen Weinbauverband harsch kritisiert sowie als inakzeptabel bezeichnet worden, unter anderem weil dies für viele Betriebe eine Bedrohung ihrer Existenz darstellen würde.

Mittlerweile wurde vom Umwelt- und Landwirtschaftsministerium ein „Eckpunktpapier zum Schutz der Insekten in Baden-Württemberg“ als weiterentwickelte Alternative zu dem Gesetzentwurf erarbeitet. Die Initiative „Rettet die Bienen“ habe wichtige Ansatzpunkte aufgezeigt, die sich zu wesentlichen Teilen in dem Eckpunktepapier wiederfinden würden, berichtete Wohlfarth. Dieses beinhalte zugleich weitere Vorschläge zum Artenschutz wie zum Beispiel die Empfehlung, dass die Umsetzung eines Biotopverbundes für alle Kommunen verpflichtend werde. „Der Badische Weinbauernverband unterstützt diese Initiative der Landesregierung als wichtigen Schritt und notwendige Grundlage für den Dialog zwischen Politik, Naturschutz, Weinbau und Landwirtschaft“, betonte der Verbandsgeschäftsführer.

Als Initiative gegen den Gesetzesentwurf zum Volkbegehren haben der Landesbauernverband Baden-Württemberg (LBV) und der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband zusammen mit dem Badischen Weinbauverband und dem Landesverband Erwerbsobstbau Baden-Württemberg ebenfalls als Alternative einen Volksantrag „Gemeinsam unsere Umwelt schützen in Baden-Württemberg“, der von weiteren Verbänden unterstützt wird, initiiert sowie Anfang Oktober beim Landtag eingereicht.

„Der Volksantrag soll unsere Dialogbereitschaft zum Artenschutz aufzeigen und diese Thematik als gesamtgesellschaftliche Aufgabe darstellen“, betonte Wohlfarth. „Es ist unlauter und unkorrekt, dass einzelne Berufsstände zu Alleinschuldigen des Artenrückgangs erklärt und an die Wand genagelt werden“, unterstrich er. Es gebe reichlich Studien und Erkenntnisse, dass der Artenrückgang wesentlich auch auf den Klimawandel zurückzuführen sei. „Was wir brauchen, sind vernünftige, umsetzbare Lösungen, die sowohl den Artenschutz weiterbringen als auch gleichzeitig den landwirtschaftlichen Berufsständen Entwicklungsperspektiven bieten“, appellierte der Weinbauverbandsgeschäftsführer.

Kooperationen erwünscht

„Kooperation statt Verbote“ laute eine Hauptthese des gemeinsamen Volksantrags, der insgesamt zehn Forderungen an die Landesregierung beinhalte. Dazu zähle unter anderem die Schaffung von geeigneten Anreizen zur Förderung der Artenvielfalt und Sicherung der nachhaltiger Perspektiven der landwirtschaftlichen Familienbetriebe, das Leisten von Beiträgen aller Verursacher zum Erhalt der Artenvielfalt nebst Entwicklung von Anreizen für Wirtschaft und Zivilgesellschaft sowie die Forcierung einer fachlich fundierten und wirkungsvollen Pflanzenschutzmittelreduktionsstrategie anstelle eines erweiterten Verbots des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln. Damit solle auch in Landschaftsschutz- und Natura 2000-Gebieten zukünftig die Erzeugung regionaler Lebensmittel als auch ein Erhalt der Kulturlandschaft ermöglicht werden.

Weitere Forderungen seien beispielsweise umfassende Untersuchungen der Ursachen des Artenschwundes und Entwicklung geeigneter Gegenmaßnahmen, das Ergreifen von Maßnahmen zur schrittweisen Reduzierung des Flächenverbrauchs im Land auf die in der Nachhaltigkeitsstrategie vorgesehenen Ziele, Maßnahmen zu nachfrageorientierter Förderung und Ausbau des Ökosektors, verstärkte Vermittlung der Bedeutung regionaler Ernährung und Biodiversität im Bildungswesen sowie die Einrichtung eines Kulturlandschaftsrates zum Erhalt von Landwirtschaft und Artenvielfalt, der die verschiedenen Interessen aus Umweltschutz, Landnutzung, Wirtschaft und Handel als auch die Erkenntnisse aus der Forschung bündele und voranbringe.

Ergänzend stellte Wohlfarth die Begleitkampagne „Jetzt gemeinsam aktiv werden“ vor, mit der die Baden-Württembergischen Bauern und Winzer mittels Plakate, Flyer und Medien auf die Thematik aufmerksam sowie mögliche Wege aufzeigen wollen. Der Volksantrag benötige 40 000 Unterschriften, damit der Landtag verpflichtet sei, sich mit den Anliegen zu befassen, so der Geschäftsführer. „Wir müssen uns ins Zeug legen, um die ausreichende Zahl von Unterschriften zu bekommen“, bekräftigte Karlheinz Sack, Vorsitzender des Weinbauverbandsbereichs Tauberfranken.

