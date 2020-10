Völkerzahlen melden bis Jahresende

Heckfeld.Trotz der herbstlichen Witterung trafen sich die Mitglieder des Imkervereins Taubergrund nochmals im Freien an ihrem Lehrbienenstand bei Heckfeld zu ihrer Monatsversammlung im Oktober.

Aktuelle Arbeiten

Der Vorsitzende Bernd Weckesser ging in seinen Ausführungen zunächst auf die aktuellen Arbeiten am Bienenvolk ein. So seien bis zum Ende des Monats die letzten aktiven Arbeiten weitgehend erledigt. Die Langzeitbehandlung gegen den Varroabefall sei abgeschlossen und eine letzte Futterkontrolle lasse Bienen und Imker beruhigt in den Winter gehen.

Da schwächere Völker den Winter kaum erfolgreich überlebten, könnten jetzt noch Völker vereinigt oder durch Aufsetzen eines Ablegers verstärkt werden.

Zum Schutz gegen Eindringlinge sollten die Fluglöcher mit Mäuseschutzkeilen oder einem Mäusegitter versperrt werden. Sitzen die Bienen einmal auf ihrer Wintertraube, seien Störungen weitgehend zu vermeiden, denn sie führten zu Stress und erhöhtem Futterverbrauch. Manche Imker, wie auch der Vorsitzende, gingen dazu über, kleine Völker mit jungen Königinnen zu überwintern. Hierzu eigneten sich die neuen Mini-Plus-Kästen, die kurz beschrieben wurden.

Um Vermarktung kümmern

Nun sei es auch Zeit, sich auch um die Vermarktung von Honig und weiteren Bienenprodukten zu kümmern.

Deshalb müssten zur Kerzenherstellung rechtzeitig Waben ausgeschmolzen und Materialien wie Dochte und Gießformen bereitgestellt werden. Bedingt durch die Corona-Pandemie werde natürlich auch die Vermarktung auf Wochen- und Weihnachtsmärkten in diesem Jahr stark beeinflusst. Aktuelle Hinweise zu Hygieneverordnungen müssten rechtzeitig eingeholt werden.

Der Herbst sei auch die beste Zeit, sich um die Verbesserung der Nahrungsgrundlagen der Bienen zu kümmern. Jedes Bienenvolk benötige jährlich 70 Kilogramm Honig, der aus 210 Kilogramm Nektar entstehe, sowie 50 Kilogramm Pollen für den Eigenbedarf von April bis August. Während im Frühjahr noch reichlich Blühflächen zur Verfügung stünden, fehlten diese häufig in der warmen Zeit von Juli bis Ende August. In dieser Zeit würden die späteren Winterbienen aufgezogen, die das Überleben des Bienenvolkes sichern müssten.

Vielfältiges Angebot

Deshalb sei ein vielfältiges Bienenweidenangebot bis in den Herbst hinein für die Honigbienen, aber auch der großen Anzahl von Wildbienen vonnöten. Bienen seien in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt und diese Situation gelte es zu nutzen, um den eigenen Garten, aber auch öffentliche und landwirtschaftliche Flächen mit Blühflächen zu versehen.

Abschließend erinnerte der Vorsitzende nochmals an die Winterbehandlung der Völker mit Oxuvar in Form einer Träufelbehandlung. Dies geschehe ausschließlich bei brutfreien Völkern, meist Anfang bis Ende Dezember bei leichten Minustemperaturen, wenn die Bienen auf der Winterkugel säßen.

Wie jedes Jahr, stünden die Völkerzahlmeldungen an. Da in diesem Jahr keine Versammlung mehr stattfinde, seien diese telefonisch beim Vorsitzenden oder per Mail über die Kontaktseite der Homepage vorzunehmen. Spätester Meldetermin sei der 23. Dezember. imtau

