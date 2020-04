Virtueller Unterricht mit Smartphone

Wie gelingt Lernen, wenn die Schuleinrichtungen geschlossen sind? Steffen Siegert, stellvertretender Schulleiter der Josef-Schmitt-Realschule in Lauda, ist sehr medienaffin.

Lauda-Königshofen. Diese Begeisterung für die modernen Kommunikationsmittel hat ihn auf eine außergewöhnliche Idee gebracht.

Es ist Montagmorgen, 8 Uhr. Eigentlich wären die Schüler der Josef-Schmitt-Realschule jetzt in ihren Klassenzimmern versammelt und säßen ihren Klassenlehrern gegenüber. Doch bedingt durch die aktuelle Gesetzeslage gegen die Ausbreitung des Coronavirus ist das derzeit nicht möglich. Um die Stundenplanstruktur trotz der Beschränkung dennoch aufrechtzuerhalten und das beständige Lernen zuhause zu fördern, setzt die Josef-Schmitt-Realschule auf eine kreative Lösung.

Mittels einer App sind die beteiligten Schüler virtuellen Klassenräumen zugeteilt. Jede Kachel auf dem Bildschirm steht also sozusagen für eine bestimmte Schulklasse, die wiederum in diverse Schulfächer unterteilt ist. Wie im echten Leben stehen dann die gewohnten Fächer auf dem Stundenplan, zum Beispiel Mathematik, Deutsch oder Geschichte.

„Uns war es wichtig, die gewohnte Stundenplanstruktur aufrechtzuerhalten, so dass die Schüler an den vertrauten Wochentagen ihren Lernstoff abrufen können“, berichtet Schulleiter Jochen Groß. „Wer es also bislang gewohnt war, jeden Montag im Matheunterricht zu sitzen, den erwarten auch jetzt an diesem Tag regelmäßig neue Lerninhalte sowie Hausaufgaben.“

Jeden Tag neue Aufgaben

Mit maßvollen Portionen wolle man die Motivation der Schüler aufrechterhalten, sie fortlaufend mit neuen Unterrichtseinheiten versorgen und ihnen sofort Feedback geben, so Jochen Groß. So warten je nach Stundenplan täglich neue Aufgaben darauf, von den Schülern zuhause bearbeitet zu werden. Der Clou ist nun – und hier kommt Steffen Siegert ins Spiel –, dass diese Hausaufgaben mittels Smartphone-Kamera oder einem eigens erstellten Bildschirmfoto mit einem simplen Klick auf die digitale Plattform hochgeladen und von Steffen Siegert und seinen Kollegen eingesehen werden können.

So fühlen sich die Schüler wertgeschätzt und wahrgenommen, denn auch in Zeiten von Corona ist uns der direkte Kontakt zur Schülerschaft enorm wichtig“, betont der stellvertretende Schulleiter. Mit selbsterstellten Live-Videos hält Steffen Siegert sogar virtuellen Unterricht ab, an dem sich die Schüler in Echtzeit beteiligen können.

Wer zum festgesetzten Zeitpunkt nicht vor dem Bildschirm sitzen kann, weil er zum Beispiel einen dringenden Arzttermin wahrnehmen muss, kann die Filme auch nachträglich im Netz abrufen. Viele Schulbuchverlage unterstützen die Schulen angesichts der Coronakrise außerdem mit kostenlosen Begleitangeboten wie Lern-Apps oder Unterrichtsmaterialien, um dadurch den Schülern das Lernen zu erleichtern.

Hinzu kommt: Jeder Schüler hat von der Schule einen kostenlosen Zugang zum Microsoft-Office-Paket erhalten, wodurch die gängigen Programme vollumfänglich für die Schularbeiten genutzt werden können – von der Tabellenkalkulation bis hin zur Powerpoint-Präsentation.

Wer keinen Computer oder kein internetfähiges Smartphone sein Eigen nennt, wird von der Josef-Schmitt-Realschule selbstverständlich mit kostenlosen Leih-Laptops unterstützt. So ist die Teilnahme am Unterricht nicht mit dem Besitz bestimmter technischer Geräte verknüpft.

Immer im Kontakt bleiben

Damit der Kontakt zwischen Schule und Schülern auch in der Ferienzeit nicht abreißt, hat sich das Kollegium zu Ostern eine ganz besondere Aktion einfallen lassen: Die Lehrkräfte haben mit ihrer Handykamera einen Ostergruß in 30 jeweils unterschiedlichen Sprachen aufgenommen. Diese Videoclips hat Steffen Siegert anschließend zu einem rund fünfminütigen Filmbeitrag verarbeitet.

Auch die „Jagd um die Welt“, eine interaktive Schnitzeljagd mit unterschiedlichen Aufgaben, oder die „Schreibtisch-Aufräum-Challenge“, bei der die Schüler Vorher-Nachher-Bilder ihres Schreibtisches hochladen mussten und dabei einen Preis gewinnen konnten, kamen sehr gut an.

„Wir haben vieles ausprobiert, was ansonsten nicht möglich gewesen wäre“, betont Steffen Siegert. Der stellvertretende Schulleiter, der bis zuletzt mit viel persönlichem Engagement in die aufwendige Vorbereitung einer pädagogischen Fachtagung unter Beteiligung aller Lehrkräfte aus ganz Lauda-Königshofen eingebunden war, die letztlich aber leider abgesagt werden musste, ist sich sicher: „Man kann die jetzige Situation auch als Chance begreifen, etwas Neues auf die Beine zu stellen, was vielleicht auch ‘nach Corona’ Bestand hat.“

Nächster Unterricht wartet schon

An guten Ideen mangelt es dabei sicherlich nicht, wie die letzten Wochen anschaulich gezeigt haben. Und am starken Zuspruch seitens der Schüler sicherlich auch nicht. „Eine Win-win-Situation für alle“, resümiert Steffen Siegert – und ist schon dabei, sich auf seinen nächsten Live-Schulunterricht vorzubereiten.

18 von 23 Schülern sind schon im virtuellen Klassenraum versammelt und warten darauf, dass sie ihrem Lehrer bald digital gegenüberstehen . . .

