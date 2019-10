Vielfältige Bewegungsangebote

Königshofen.Der Turnverein bietet ein abwechslungsreiches Sportprogramm im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbereich an. Die Übungsstunden im allgemeinen Turnen, Wettkampf/Geräteturnen, Gymnastik, Leichtathletik und Tanz finden in der TV-Turnhalle zu folgenden Zeiten statt: Montag: 15 bis 16.15 Uhr Eltern-Kind-Turnen (Ines Schad/Kerstin Hofmann/Katrin Schmitt); 16.30 bis 17.45 Uhr Mädchen ab der vierten Klasse (Katharina Zwetzich/Sophia Schenk/Fee Elzer); 17.45 bis 19.15 Uhr Buben Gerätturnen II (Jenny Kohl/Christoph Reuter); 18.30 bis 20 Uhr Buben Gerätturnen I (Florian Rödl/Markus Engert/Holger Krüger/Christoph Reute); 20.15 bis 21.30 Uhr Männergymnastik (Manfred Müller). Dienstag: 15.30 bis 17 Uhr Gerätturnen Mädchen III (Carolin Schäffner/Susann Krautz/Charlotte Ott); 16.30 bis 18 Uhr Gerätturnen Mädchen II (Marianne Boger/Gerlinde Hönig/Dieter Freudinger); 17.30 bis 19.15 Uhr Gerätturnen I weibliche Jugend (Marianne Boger/Waltraud Grünewald/Larissa Volkert); 19 bis 20.15 Uhr Fitness-Gym-Frauen (Waltraud Grünewald); 20.15 bis 21.30 Uhr Männergymnastik (Christa Krüger/ Werner Meyer/Willi Spiller/Edwin Schad). Mittwoch: 15.15 bis 16.30 Uhr TGW+SGW Leichtathletik (Martina Ott); 16.30 bis 17.30 Uhr Mädchen Vorschulalter (Sonja Michelbach/Susann Krautz/Sabrina Frank/Franziska Froböse); 17.30 bis 19 Uhr Mädchen erste bis dritte Klasse (Martina Ott/Marion Brander/Anna Sazinger/Daniela Froböse); 19 bis 20 Uhr Frauengymnastik (Christel Krüger); 20 bis 21.15 Uhr Aerobic/Body-fit (Daniela Schad). Donnerstag: 16 bis 17.30 Uhr Gerätturnen Mädchen III (Monika Holler /Inge Rössler); 17.30 bis 19 Uhr Gerätturnen Mädchen II (Marianne Boger/Monika Holler/Dieter Freudinger/Christina Webering); 18.30 bis 20.15 Uhr Gerätturnen I weibliche Jugend (Marianne Boger/Waltraud Grünewald/Larissa Volkert); 20.30 bis 22 Uhr Er-und-Sie-Fitness-Gym (Waltraud Grünewald). Freitag: 9.30 bis 10.30 Uhr Gymnastik am Vormittag (Christa Hofmann); 14.30 bis 16.15 Uhr SGW gemischte Gruppe Tanz (Ariane Schmitt/Charlotte Ferner/Emily Günther); 15.45 bis 16.45 Uhr Buben Vorschulalter (Vanessa Bischof/Tanja Häußner-Borst); 16.15 bis 18.15 Uhr: TGW gemischte Gruppe (Tanz, Arianae Schmitt); 18.15 bis 19.30 Uhr TGW gemischte Gruppe (Singen-TV-Vereinszimmer, Anna Sazinger); 18.15 bis 20 Uhr Gerätturnen Buben I/Jugend (Markus Engert/Florian Rödl/Christoph Reuter/Lena Fürst/Laura Weckesser); 20.15 bis 21.45 Uh Männerfitness (Markus Engert). Samstag: 10. bis 11 Uhr Leichtathletik Kinder (Ute Baumbach/Beatrix Veith/Anke Kaiser); 10 bis 12 Uhr Leichtathletik Jugend (Ute und Laura Baumbach); 12 bis 13 Uhr Leichtathletik Technik (Ute Baumbach); 17 bis 18.30 Uhr Jugend Gerätturnen (Markus Engert/Florian Rödl). Sonntag: 10 bis 11.30 Familienturnen (Nikolaj Imhof).

In der Turnhalle der Turmbergschule werden folgende Übungsstunden abgehalten: Dienstag: 18 bis 19.15 Uhr Leichtathletik Schüler/Jugend (Ute und Laura Baumbach/Uli Schmalz); 19.15 bis 20 Uhr Leichtathletik Technik (Ute Baumbach/Anke Kaiser). Donnerstag: 15 bis 16 Uhr Buben Vorschule erste/zweite Klasse (Elfriede Seus/Charlotte und Katja Ott); 16 bis 17 Uhr Buben dritte bis fünfte Klasse (Elfriede Seus/Valentina Marker); 18 bis 19.30 Uhr Turnen/Freizeit und Spiel f+r Buben ab der fünften Klasse (Mika Stöhr/Noah Klingert/Hagen Timm/David Volkert).

Zusätzlich zu dem Übungsangebot findet ein wöchentlicher Walking-Treff unter Leitung von Martina Holler statt. Treffpunkt ist an der Kirche montags um 18 Uhr.

Auskünfte können unter Telefon 09343/5164 eingeholt werden oder auf der Homepage www.Turnverein-Koenigshofen.de oder www.TV-Koenigshofen.de. tv

