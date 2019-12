Viele positive Momente in sechs Jahren

Lauda-Königshofen.Sechs Jahre erfolgreiche Arbeit seit der Gründung und eine erfreulich positive Bilanz der Bürgerstiftung auch für 2019 vermeldete der Vorstand.

Leitbild sind die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung der Stadt, des Gemeinwohls und des bürgerschaftlichen Engagements sowie die Entwicklung, Förderung und Würdigung nachhaltiger und innovativer Ideen. Aus steuerfreien Erträgen wie Zinsen aufs Stiftungskapital, Spenden sowie Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktionen resultieren Zuwendungen an Vereine, Einrichtungen und Initiativen für Projekte in allen Ortsteilen der Stadt.

Beim Stiftungsforum präsentierte der Vorsitzende Gerhard Glöckner einen Bericht über Stand und Tätigkeitsbereiche der Bürgerstiftung sowie durch sie 2019 geförderte Projekte. Nachdem im laufenden Jahr sechs neue Stifter hinzugekommen seien, betrage deren Gesamtzahl mittlerweile 86. Das Stiftungskapital belaufe sich derzeit auf fast 134 500 Euro (in Klammern die Zahlen des Vorjahrs in Euro: 127 400 Euro).

2018 wurden Spenden in Höhe von fast 24 000 Euro (12 900 Euro) generiert. Die Höhe der Zuwendungen durch die Bürgerstiftung lag heuer bei insgesamt rund 23 400 Euro (26 100 Euro).

Zuwendungsempfänger von Kostenzuschüssen waren die Ortsgemeinschaft Unterbalbach zur Errichtung einer Kneippanlage, die Musik- und Feuerwehrkapelle Oberbalbach zur Beschaffung von Uniformen (500 Euro), der Kinderchor Laudate für Bühnenbeleuchtung im Pfarrkeller bei Musicalaufführungen des Ensembles (1000 Euro) sowie der Bürgertreff im Mehrgenerationenhaus für Preise beim Kunstwettbewerb „70 Jahre Grundgesetz“ (150 Euro). Zweckgebunde Spenden erhielten der Verein „KulturGut“ Gerlachsheim für die Renovierung des Buchlerhauses (5100 Euro), die Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal als Zuschuss für die Aufführungen des Chormusicals „Amazing Grace“ (1000 Euro) sowie die katholische Kirchengemeinde Lauda für die Renovierung des Kiliansbrunnens (10 000 Euro).

Weitere Aktionen waren zum Beispiel eine Gemäldeausstellung nebst Kunstverkauf in der Alten Spenglerei in Lauda. Nach Mai 2015 und Oktober 2017 war es bereits die dritte Kunstverkaufsaktion der Bürgerstiftung Lauda-Königshofen. Gezeigt als auch zum Verkauf angeboten wurden diesmal Acrylbilder, Aquarelle, Radierungen und Skulptur zum einen verschiedener Künstler aus einem vorhandenen Bestand, den Kunstliebhaber Dr. Gerhard Wobser, Initiator und bis Januar Vorsitzender der Bürgerstiftung Lauda-Königshofen, für die zwei vorangegangenen Aktionen gesammelt hatte. Zum zweiten stellte zusätzlich Peter Wolfromm, langjähriges Mitglied des Kunstkreises Lauda-Königshofen und ehemaliger Gymnasiallehrer in Lauda,

Die auch in diesem Jahr wieder generierten Spenden resultierten unter anderem aus Geburtstagen, bei denen Gäste und Gratulanten gebeten worden seien, anstelle Geschenke der Bürgerstiftung einen Betrag zukommen zu lassen, berichtete Glöckner. „Aufgrund der Niedrigzinsphase können wir fast keine Erträge aus dem Stiftungskapital erzielen, deshalb ist die Bürgerstiftung Lauda-Königshofen vor allem auf Spenden, Zustiftungen und Ähnliches angewiesen, um Projekte und Initiativen unterstützen zu können“, betonte der seit Januar amtierende Vorstandsvorsitzende. Selbstverständlich seien jedoch nach wie vor auch neue Stiftungsmitglieder willkommen. „Da die Vorstandsmitglieder ehrenamtlich arbeiten, fließen alle generierten Spendengelder und weiteren Erträge uneingeschränkt und direkt in die Förderprojekte“, hob Glöckner zudem hervor.

Weitere Infos zur Bürgerstiftung Lauda-Königshofen sind unter www.buergerstiftung-lk.de, E-Mail: info@buergerstiftung-lk.de, Telefon 09343/613825, erhältlich.

