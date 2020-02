Viele Bienenvölker befinden sich wohl bereits in der Brut

Lauda-Königshofen/Oberschüpf.Regen Zuspruch fand die Monatsversammlung Februar bei den Mitgliedern des Imkervereins Taubergrund in der Winzerstube Oehm in Oberschüpf. In der Vertretung des Vorsitzenden moderierte Günter Prieschl die Veranstaltung, in der neben einer aktuellen Monatsbetrachtung neuere Infos aus Instituten, Verbänden und Medien rund um die Imkerei ausgetauscht wurden.

Anlehnend an die Fastnachtszeit, begann der zweite Vorsitzende seine Ausführungen über die aktuelle Situation an den Bienenvölkern mit einem Vers in Reimen aus der „Lustigen Bienenfibel“zur Bedeutung der Bienenhaltung vor über 70 Jahren.

Ein alter Wetterspruch, „Januar warm, Gott erbarm“, habe in diesem Januar seine besondere Bedeutung gefunden, sei es doch der wärmste Januar seit den offiziellen Wetteraufzeichnungen gewesen. Es sei davon auszugehen, dass alle Völker schon in Brut gegangen seien und zum Teil größere Brutnester angelegt hätten.

Mitte Januar hätten bei Temperaturen bis zu 18 Grad die ersten ausgiebigeren Reinigungsflüge stattgefunden, so dass auch hier und da die ersten Blicke in die Völker gewagt worden seien. Fluglöcher könnten vom Mäusegitter und dem natürlichen Totenfall frei gemacht werden. Eventuell werde auch das Bodengitter gereinigt.

Wichtig sei eine Futterkontrolle. Mindestens die Hälfte des Wintervorrats (vier gefüllte Waben) sollte noch in den Völkern sein. Ebenso könne überprüft werden, dass die Futterwaben nicht zu weit vom Brutnest entfernt hängten.

Sollte eine „Notfütterung“ erforderlich sein, empfehlen sich zusätzliche Futterwaben oder die Fütterung mit eigenem Honig. Futterteig sollte nur bei Flugwetter verwendet werden, da die Bienen zum Gebrauch Wasser benötigten.

Weiterhin könne die Weiselrichtigkeit überprüft werden. Bei drohnenbrütigen Völkern stehe, so Prieschl, ein Austausch der Königin oder eine Vereinigung mit dem Nachbarvolk an. Völker mit eierlegenden „Drohnenmütterchen“ müssten meist aufgelöst werden.

Ein Blick auf das Flugloch und die Wabenträger könne auch erste Hinweise auf die im Frühjahr häufig auftretende Durchfallerkrankung „Nosema“ geben. Diese Waben sollten ausgetauscht und die übrigen Beutenteile müssten gereinigt werden. Gleichzeitig könne man auch den Bienensitz durch das Umhängen von Waben korrigieren. Alle Arbeiten seien nur an warmen Flugtagen nach dem ersten Reinigungsflug durchzuführen.

Im Infobrief aus Mayen werde schon jetzt, nach den ersten Rückmeldungen, eine bei Weitem höhere Winterverlustrate von Bienenvölkern (bis zu 20 Prozent) prophezeit. Ursache hierfür sei eine durch die warme Witterung bedingte längere Brutphase der Völker, die eine Entwicklung der Varroamilbe begünstige. Gleichzeitig werde eine noch genauere Varroadiagnose (möglichst monatlich) für das kommende Jahr empfohlen, um stets flexibel auf eine stärkeren Varroabefall reagieren zu können.

Vorsicht werde beim Kauf von Bienenvölkern aus dem südeuropäischen angemahnt. Die Qualität könne unbefriedigend sein und es könnten Parasiten, Schädlinge und Krankheiten eingeschleppt werden. Weiterhin werde empfohlen, die Völker bis zur ersten Tracht gut zu beobachten, es könne noch viel passieren.

Die aktuellen Monatsbetrachter in der Monatszeitschrift „Bienen&Natur“ sähen, so der zweite orsitzende weiter, sich in ihrer „wesensgemäßen“ Art zu imkern im Spiegel der Wissenschaft bestätigt. So erweise sich der Schwarmprozess als regelrechter „Varrokiller“ aufgrund der unterbrochenen Brutphase.

Durch den Naturwabenbau, der natürlich zu einer geringeren Honigernte führe, „schwitzten“ sich die Bienen aber sprichwörtlich gesund und befreiten den Stock von Sporen und Bakterien. Nicht zuletzt werde eine Standbegattung der künstlichen Königinnenzucht Vorrang eingeräumt, da es sich herausgestellt habe, dass die Anpassung an einen Standort wichtiger war, als die genetische Herkunft.

Auch für Imker würden digitale Medien immer wichtiger und böten in mancherlei Hinsicht eine Erleichterung oder Unterstützung ihrer imkerlichen Arbeit. So habe der Deutsche Imkerbund eine Imker-App erstellt, die nun seit einem halben Jahr auf einem Smartphone genutzt werden könne.

Der zweite Vorsitzende stellte diese App in ihren Möglichkeiten, das Bienenjahr imkerlich zu begleiten, vor. Vor allem für Anfänger stelle diese Informationsquelle eine gute Ergänzung zu einem Imkerkurs und Literatur dar, komme man doch schnell und überall zu entsprechenden Informationen.

Abschließend berichtete Bernhard Gehrig über die wichtigsten Ausführungen beim Imkerforum in der Landesanstalt Veitshöchheim von Anfang Februar.

Die nächste Monatsversammlung ist am Freitag, 13. März, nochmals im Winzerhof Oehm in Oberschüpf. Hier besteht für die Teilnehmer auch letztmals die Möglichkeit, Behandlungsmittel für den Sommer zu bestellen. ivtg

