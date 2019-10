Viel teurer als zunächst vorgesehen

Lauda-Königshofen.Die Kosten für die Personenunterführung am Bahnhof Lauda sind inzwischen auf gut 9,1 Millionen Euro nach oben geschnellt und liegen damit gut vier Millionen Euro über der ursprünglichen Schätzung. „Mit einer Baukostensteigerung hat dies wenig zu tun“, äußerte sich Norbert Groß (CD). Die Fehler dafür seien beim ehemaligen Ingenieurbüro zu suchen. Nach seiner Auffassung hätte man darüber eine Pauschale nachdenken sollen. Dies sei deshalb nicht möglich, entgegnete Bürgermeister Thomas Maertens, weil es für solch eine Maßnahme finanzielle Zuschüsse gebe, weswegen genau abgerechnet werden müsse. Michael Geier (FBL) stellte in diesem Zusammenhang das Kosten-Nutzen-Verhältnis in Frage. Und Marco Hess (CDU) ergänzte: „Diese Steigerung ist nicht erfreulich.“

Wie Stadtbaumeister Tobias Blessing ausführte, ginge der Bau der Verlängerung der Personenunterführung derart zügig voran, weil anfängliche Probleme, heraufbeschworen durch eine nicht genehmigungsfähige Planung, ausgeräumt worden seien. Wegen der Baufortschritte mussten die Räte darüber entscheiden, für dieses Projekt 1,8 Millionen Euro überplanmäßig bereitzustellen. Bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung segnete die Bürgervertretung das ab. ktm

