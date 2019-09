Viel Spaß und Unterhaltung in den Ferien

Das Ferienprogramm in Lauda-Königshofen war wieder ein voller Erfolg. Diese Bilanz zieht nun die Stadtverwaltung.

Lauda-Königshofen. Wenige Tage nach der letzten Veranstaltung zieht die Stadt Lauda-Königshofen eine Bilanz zum Ferienprogramm – und die fällt durchweg positiv aus. Denn nicht nur nach Zahlen war das diesjährige Ferienprogramm ein voller Erfolg. Auch die Qualität der gebotenen Aktionen verdient ein großes Lob an die beteiligten Vereine und Verbände.

Knapp 60 Beiträge ermöglichten allen daheimgebliebenen Schülerinnen und Schülern viel Spaß, Abwechslung und gute Laune in den großen Ferien. Von sportlichen Turnieren über lehrreiche Führungen am Bienenstand oder im Bauernmuseum bis hin zu kreativen Bastelnachmittagen war alles geboten, was Kindern die Ferienzeit versüßt.

So lieferten sich die Kinder einen Wettstreit mit dem Tischtennisschläger, legten das DFB-Fußballabzeichen ab oder nahmen an einem Fahrradturnier teil. Sicherlich wird allen Teilnehmern das exklusive Kinoerlebnis im Filmtheater „Goldener Stern“ (wir berichteten) noch lange in Erinnerungen bleiben. Aber auch in den zurückliegenden Tagen ging es beim Ferienprogramm noch einmal äußerst abwechslungsreich zu:

Spannendes Finale

Viele leuchtende Kinderaugen gab es zum Beispiel beim Kreativnachmittag, an dem die Kinder eigene Fotos mitbringen durften, die dann mit einem Spezialkleber auf Holz und Leinwand geklebt wurden. Das Besondere: Die Lieblingsbilder durften mit bunten Glitzersteinen verziert werden und sind jetzt garantiert ein Hingucker im Kinderzimmer. Ebenso kreativ ging es bei der „Seifenwerkstatt“ in der Stadtbücherei zu. Selten freuten sich die Kinder so sehr auf das nächste Händewaschen, was allerdings aufgrund der fruchtig duftenden Seifen nicht weiter verwundert.

Außerdem lud der Förster in den Wald ein. Hier wartete ein Barfußweg darauf, von den kleinen Naturfreunden mit verbundenen Augen erkundet zu werden. Auch das Balancieren auf Baumscheiben und das Erfühlen von Gegenständen aus dem Wald kam sehr gut an.

Zu guter Letzt war auch beim „Weg des Samurai“ viel Spannendes geboten. Hier durften die Kinder in die Welt der japanischen Schwertmeister eintauchen, meditieren oder stilvolle Teezeremonie und einen echten Samuraipinsel kennenlernen. Natürlich durften auch typische Samurairituale nicht fehlen.

Bei Jungs und Mädels beliebt

Insgesamt meldeten sich über 250 Kinder für die verschiedenen Programmpunkte an. Zusammengezählt wurden etwa 750 Anmeldungen verzeichnet. Damit war das Ferienprogramm etwa um ein Fünftel beliebter als im letzten Jahr. Der Anteil zwischen

Jungs und Mädels hielt sich ziemlich genau die Waage – das bedeutet, dass das Ferienprogramm bei allen Geschlechtern auf gleichermaßen großes Interesse stieß. Die Stadt Lauda-Königshofen würdigt in ihrer Bilanz deshalb alle Vereine und Organisationen. Alle Beteiligten stellten mit viel Witz und Kreativität, Spaß und Geduld ein kunterbuntes Kinderferienprogramm auf die Beine.

Durch diese Vielfalt hatten alle Kinder viele Möglichkeiten, Neues auszuprobieren und sechs erlebnisreiche Ferienwochen im Sommer zu genießen. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.09.2019