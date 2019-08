Viel Interessantes über die vierbeinigen Freunde erfahren

Unterbalbach.Auch in diesem Jahr beteiligte sich der Verein für Deutsche Schäferhunde in Unterbalbach am Ferienprogramm der Stadt Lauda-Königshofen.

Bei sommerlichen Temperaturen kamen 34 Kinder auf das Vereinsgelände am Vogelsberg. Zu Beginn erklärte Erich Meier die Ausbildungsziele für die Hunde des Vereins. Er betonte, dass nicht nur die körperliche Fitness sondern auch die geistigen Fähigkeiten eines Hundes gefördert werden müssen und es drei Ausbildungsstufen gibt, die er anschließend ausführlich erläuterte. Ausführlich besprochen wurde auch das richtige Verhalten von Kindern gegenüber Hunden: Fremde Hunde nicht einfach anfassen, immer erst den Besitzer fragen. Vorsicht auch bei angeleinten Hunden, diese reagieren oft anders, als man es erwartet.

Vor allem nie vor Hunden wegrennen, zum einen sind sie immer schneller und oft löst das Wegrennen beim Hund den Jagdinstinkt aus, was die Situation verschlimmern kann. Nach all der Theorie führten Laura Deschner mit ihrem Mischlingshund Maximos und Bettina Lubinsky mit ihrem Jack Russel Terrier Bonnie einige Übungen der Begleithundeprüfung vor. Manfred Faul erläuterte die Abläufe und gab die nötigen Erklärungen wie die einzelnen Schritte prüfungskonform auszusehen haben. Dafür gab es einen kräftigen Applaus.

Eine Spielstraße mit fünf Stationen war dann für die Kinder willkommener Anlass sich selbst körperlich zu betätigen. Vor allem die Schleuder mit kleinen wassergefüllten Luftballons fand großen Anklang, sorgte sie doch für erwünschte Abkühlung bei den hohen Temperaturen. Zur Erfrischung gab es danach für jedes Kind ein Eis. Ein kleines schriftliches Quiz mit Fragen zum Hund wurde mit großem Eifer beantwortet.

Zum Abschluss zeigte Manfred Faul mit seinem Schäferhund Falko eine Übungseinheit im Schutzdienst. Wer wollte, konnte unter der Aufsicht von Laura Deschner noch ihren Maximos alleine an der Leine spazieren führen. raikr

