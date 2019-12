Viel Applaus für ein tolles Konzert

Musik zur Adventszeit erklang in der Kirche St. Burkhard in Messelhausen.

Messelhausen. Der Kirchenchor und die Kooperation der Musikkapellen Messelhausen und Oberlauda haben in gemeinschaftlichem Singen und Musizieren ein Adventskonzert zu Gehör gebracht, das die Besucher in der voll besetzten Pfarrkirche in vorweihnachtliche Stimmung versetzte.

Eröffnet wurde das Konzert mit „Célèbre Adagio“, dem sich die Begrüßung der Zuhörer durch den Vorsitzenden der Musikkapelle, Torsten Kuhn, anschloss.

Mit der langjährigen Chorleiterin Edith Lang-Kraft kamen die Choräle „Wie Christus mir – so ich dir“ und die Komposition von Carl Orff „Tauet ihr Himmel“ durch den Chor zur Aufführung.

Wechselseitiges Spiel

Für die Musikkapelle, bei der Dirigent Luk Murphy dieses Konzert in bewährter Weise leitete, standen danach die „Forrest Gump Suite“ und „Shenandoah“ auf dem Programm.

Der Kirchenchor setzte das Konzert mit „Lobsinget Gott, dem Herrn“, im Anschluss „Have you seen him“ und „Gott hat mir längst einen Engel gesandt“ fort. In wechselseitigem Spielen und Singen wurde das Konzert weitergeführt, das bei den Zuhörern sehr gut ankam und mit reichlich Applaus bedacht wurde. Die Moderation zwischen den einzelnen musikalischen Vorträgen lag in den Händen von Monika Härtig und Dorothea Schmitt.

Der von dem bekannten Schauspieler Anthony Hopkins komponierte Konzertwalzer „And the waltz goes on“, der durch Patrick Stumpf eindrucksvoll interpretierte Cornet-Solo „Share my yoke“ und die „Pavane for band“ waren weitere schöne musikalische Beiträge der Musikkapelle. Der Kirchenchor führte mit dem finnischen Weihnachtslied „Joulun kellot“ und „Carol of the bells“ das Programm weiter, dem sich „Benediction“, das letzte Stück der Musikkapelle, anschloss.

Anerkennenswertes Niveau

„It’s the most wonderful time of the year“, von beiden Musikgruppen gemeinsam vorgetragen, führte dann zum Ende dieses mit anerkennenswertem Niveau dargebotenen Konzerts.

Karola Kuhn, Vorsitzende des Kirchenchors, würdigte abschließend die Gäste für ihren Besuch sowie alle Mitwirkenden, die zum Gelingen dieses Konzertes beigetragen haben, insbesondere die musikalischen Leiter Edith Lang-Kraft für den Kirchenchor und Luk Murphy für die Musikkapelle. Das Traditionslied der Adventszeit „Tochter Zion“ durfte auch dieses Jahr nicht fehlen und wurde vom Chor und den Konzertbesuchern, unterstützt durch die Musikkapelle, zum feierlichen Abschluss gemeinsam gesungen.

Mit einem gemütlichen Beisammensein fand dieser gelungene Konzertabend seinen Ausklang. mkm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.12.2019