Versuch, Engagement anderer „in Misskredit zu bringen“

Lauda-Königshofen.Entrüstet reagiert die CDU-Fraktion auch wenige Tage nach der Gemeinderatssitzung auf eine Wortmeldung des FBL-Fraktionsvorsitzenden Geier am Ende. „Es braucht nicht viele Worte, um den deckungsgleichen Beitrag (wie ihn auch Herr Neumann vorab per Mail an Hess richtete) und unsäglichen Einwurf von Michael Geier zu kommentieren“, so die Fraktion in einer offiziellen Stellungnahme.

Falsche Betrachtung

„Er ist was er ist: ein plumper Versuch, a) das Engagement anderer in Misskredit zu ziehen und schlecht zu reden und b) eine völlig falsche Betrachtung anzustellen. Anstatt die ordnungsgemäße berufsbedingte Abwesenheit und klare Stellvertreterregelung zu akzeptieren, trägt der FBL-Fraktionsvorsitzende Geier bei „Fragestunde der Gemeinderäte“ seinen Angriff vor“, formuliert die CDU-Fraktion ihren Unmut.

Auch wenn Norbert Groß berufsbedingt nicht bis zum Ende bleiben konnte, so sei dieser doch im Rahmen der Möglichkeiten an einem normalen Werktag als ordentlich bestellter Vertreter anwesend gewesen.

„Dass der CDU-Fraktion die Wichtigkeit von beispielsweise Realschule und Gymnasium sehr am Herzen liegt, zeigt sich nicht zuletzt auch daran, dass die Fraktion seit Jahren in regelmäßigen Besuchen den Kontakt und Austausch zu den Schulen sucht“, stellt CDU-Fraktionschef Marco Hess klar.

Kurz überlegen

„Wir haben eine Bitte: Wenn das nächste Mal versucht werden sollte, andere Ideen schlecht zu reden oder einen ,Skandal’ herbeizureden: vielleicht nochmals kurz überlegen, ob die Argumente so tragend sind für die Vorwürfe.“

Wenn jemand mitten im Berufsleben stehe und dort Verpflichtungen habe, sei es bedauerlicherweise werktags während der Arbeitszeit nicht immer möglich, einen Urlaubstag zu nehmen.

Ernst und gewissenhaft

„Wo immer möglich, nehme ich persönlich und meine Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion das durch die Wähler übertragene Amt sehr ernst und üben dies gewissenhaft aus“, stellt Hess abschließend nochmals deutlich klar.

Die Fraktion hoffe, dass damit der Vorwurf aus der Welt ist und nun die ausgerufene Sachpolitik im Fokus steht. Deshalb auch die klare Bitte als CDU-Fraktion: „Nicht nur Frieden predigen, sondern auch danach handeln.“ cdu

