„Versagen auf vielen Ebenen und wenig daraus gelernt“

Wenn man selbst als Rechnungsprüfer unterwegs ist und Städte und Gemeinden und deren Finanzen prüft, ist man häufig froh, dass die geprüfte Stelle mit ihren Finanzen nicht die eigene Kommune ist. Doch Lauda-Königshofen steht leider mittlerweile in vielen Bereichen als Sinnbild für das seit Jahren schleichende Versagen auf vielen Ebenen – vor allem auch der Aufsichtsbehörden. Man kann Herrn Dr. Braun nicht beneiden, was er an Altlasten und nun corona-bedingt abarbeiten muss.

Da wird dargestellt, dass man schon vor langem beschlossen habe, das Bestattungswesen kostendeckend zu führen. Umgesetzt hat man diesen Beschluss aber dann wohl nie.

Wie hoch wohl alleine der Zuschussbedarf in diesem Bereich aus allgemeinen Steuermitteln gewesen ist über die Jahre? Und auch in den anderen kostenrechnenden Einrichtungen wurde wohl nicht rechtzeitig kalkuliert, das Kommunalabgabengesetz missachtet. Bekommt man halt eine weitere gelbe Karte; oder eine gelb-rote, was soll’s?

Dass neben dem Bürger auch die Verwaltung an Recht und Gesetz gebunden ist – egal? Kritische Fragen hierzu werden auch von der Presse nicht gestellt. Wie kann es soweit kommen, dass eigene Beschlüsse über Jahre nicht umgesetzt werden? Warum werden gesetzliche Bestimmungen missachtet? Wer haftet dafür? Wo sind die Kontrollorgane?

Und die Rechtsaufsicht macht mit bei diesem Spiel.

Dabei sagen die Einnahmebeschaffungsgrundsätze in der Gemeindeordnung Baden-Württemberg ganz klar: erst kommen besondere Entgelte, dann Steuern und dann erst Kredite. Viel früher hätte man hier aktiv werden müssen. Aber man hat Herrn Maertens ja grundsätzlich alles durchgehen lassen, bis hin zur Corona-Party – war ja alles irgendwie gerade noch legitimiert.

Und hat man daraus gelernt? Wie es scheint: Teile des Rats und der Verwaltung nicht wirklich viel. Schon vor 20 Jahren stampfte man große Baugebiete in Lauda und Königshofen aus dem Boden, in der Hoffnung auf Einnahmen und neue Bürger.

Dass diese Einnahmen oft nur Augenwischerei sind und in der Folge hohe Ausgaben in Bereichen wie Kinderbetreuung, Schulen, Straßenunterhalt, Grünflächenpflege usw. bedürfen und damit heute den Ergebnishaushalt massiv belasten, darüber macht man sich im Allgemeinen wenig Gedanken.

Über ein Jahrzehnt blieb man auf zig Bauplätzen sitzen, büßte Liquidität und damit Spielraum ein. Und nun beschließt man in der größten Krise der Nachkriegszeit (Merkel) wieder ein großes Baugebiet nach dem anderen, ohne zu wissen, ob man dieses in Krisenzeiten finanzieren oder abverkaufen kann. Dabei hatte man doch eigentlich beschlossen, Innenentwicklung zu betreiben und Neubaugebiete…. achso, ja, Beschlüsse der Vergangenheit, siehe oben. Und Presse und Rechtsaufsicht schauen zu und freuen sich noch über die Chancen für die Häusle-Bauer.

Trotzdem bin ich sicher, dass große Teile des Rats und die neue Rathaus-Spitze ein „Weiter so“ nicht dulden werden. Zu offensichtlich sind nun die Zwänge geworden. Hierfür danke ich auch meinen Kollegen von der Gemeindeprüfungsanstalt, nicht immer ist unsere Arbeit als kommunale Rechnungsprüfer vergebens.

