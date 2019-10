Verkehrsminister kommt nach Lauda

Lauda.2011 haben die Menschen in Baden-Württemberg die Grünen an die Regierung gewählt. Was hat sich seitdem getan und was erwarten die Bürger von der Regierung? Auf Initiative der Grünen Main-Tauber will Verkehrsminister Winfried Hermann darüber am 30. Oktober in Lauda mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Ab 18.30 Uhr berichtet er im Bahnhof Lauda über Erfolge, Herausforderungen und anstehende Projekte der Landesregierung. Im Anschluss stellt sich Hermann den Fragen und der Diskussion. Darüber hinaus präsentieren die Grünen Main-Tauber unter dem Motto „Das neue Baden-Württemberg“ ausgewählte Erfolge für Baden-Württemberg als Ausstellung und rufen zum Dialog auf. Mit dabei ist auch der Betreuungsabgeordnete für den Main-Tauber-Kreis, Hermino Katzenstein.

