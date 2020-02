„Vergreisung“ des Orts entgegenwirken

Deubach.Bürgermeisterkandidat Mirco Göbel informierte sich bei einem Rundgang in Deubach über den kleinsten Stadtteil von Lauda-Königshofen. Dazu ging uns folgender Bericht zu.

Noch heute ist Deubach überwiegend landwirtschaftlich strukturiert, wobei ein Großteil Nebenerwerbslandwirte sind. Ausgangspunkt des Spaziergangs war das Bürgerhaus, das mit viel Engagement durch freiwillige Eigenleistungen der Deubacher Bürger erbaut wurde.

Stadträtin Anita Spinner, Ortsvorsteher Peter Renner und Abteilungskommandant Mezger hatten sich gut auf die Informationstour durch das dörfliche Kleinod der Stadt vorbereitet.

Dabei wurde deutlich: Die Deubacher glauben fest an eine gute Zukunft, wenn sie für ihre Ideen die notwendige Unterstützung von Seiten des Bürgermeisters und des Gemeinderates erhalten. Als dringend wurde die Aufgabe angesehen, der „Vergreisung“, die sehr häufig in kleinen Dörfern auf dem Land zu finden ist, entgegenzuwirken, etwa durch Ansiedlungshilfen für junge Familien und die Schaffung von Wohngemeinschaften für Studenten der nahegelegenen dualen Hochschule in Bad Mergentheim.

Die verkehrliche Anbindung sei gut und gehe in sämtliche Richtungen. Die von Mirco Göbel in die Diskussion gebrachte Einrichtung eines Stadtbusses könnte den Ideen auf neue Wohngemeinschaften neuen Auftrieb geben.

Um wettbewerbsfähig zu sein, so Göbel, müsse der neue Bürgermeister alles Erforderliche dafür tun, dass Deubach Zugang zu einer leistungsfähigen Internetverbindung erhalte und in das regionale Mobilfunknetz eingespeist werde.

An der ehemaligen Tierwaage, könnten die Deubacher sich vorstellen, für Wanderer und Pilger des Augustinerwegs einen Unterstellplatz einzurichten. „Wir haben gelernt, hartnäckig zu sein, wenn es darum geht, Deubach eine gute Zukunft zu sichern. Unsere alte Schule, deren zukünftige Nutzung lange Zeit umstritten war, konnte an einen Schreiner veräußert und einer zukunftsgerechten Nutzung mit Mietwohnungen und Schreinerei zugeführt werden“, hieß es.

Der Rundgang wurde immer wieder unterbrochen von den eingebrachten Ideen der Bürgerinnen und Bürger über das, was man in Deubach noch alles tun müsste und könnte.

Dies veranlasste Mirco Göbel am Schluss des Rundgangs und Bürgergesprächs zu der Feststellung, dass die Bedürfnisse gerade in den kleineren Ortsteilen immer wieder auf den Prüfstand gebracht und, wenn möglich, realisiert werden müssten. „Deshalb werde ich mich als Bürgermeister vor Ort informieren und nicht vom Schreibtisch aus entscheiden“, sagte Kandidat Mirco Göbel. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.02.2020