Sachsenflur.Im Bürgersaal Sachsenflur stellte Bürgermeisterkandidaten Mirco Göbel sich und seine Ideen für ein starkes Lauda-Königshofen vor. Zu seinem beruflichen Werdegang führte er aus: „ Ich bin Lehrer am Beruflichen Gymnasium in Wertheim, leite die Stabstelle für Integration und bin in der Lehrerausbildung am Regierungspräsidium in Stuttgart tätig. Meine Berufung als Leiter der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Wertheim sichert mir bis heute gute Verbindungen zum Regierungspräsidium in Stuttgart.“

Durch die Zuständigkeit für über 200 Mitarbeiter habe er sich eine Menge Verwaltungserfahrung erworben, „die mir auch im Lauda-Königshöfer Rathaus zugutekommen wird“, so Göbel. Als Vereinsmensch sei ihm die Vereinsförderung wichtig. Gerade für die kleinen Vereine möchte er ein Netzwerk schaffen, das Stadtteil übergreifend funktionieren solle und Kindern auch aus den kleineren Stadtteilen die Möglichkeit verschaffe, sich in der Gruppe der Gleichaltrigen zu sozialisieren. „Dies“ so Göbel weiter, „halte ich für eine zentrale Zukunftsaufgabe, die bei den zunehmenden gesellschaftlichen Wirren im Land dringend gelöst werden muss.“ Ihm sei klar, dass dies angesichts knapper Finanzen nicht ausschließlich über eine Stellenausweitung gehen könne, sondern durch Umschichtungen im Haushalt erreicht werden müsse.

Kritisch gingen die Diskussionsteilnehmer mit der bisherigen Rathauspolitik ins Gericht. Die Schaffung neuer Bauplätze sei lange nur versprochen worden. Die Bausubstanz der Sachsenhalle, die für das Vereinsleben große Bedeutung habe, sei heruntergekommen. Der Abriss des Anbaus an der Kirche sei noch nicht endgültig geklärt und der Aufgang zum Bürgersaal nicht barrierefrei und für Ältere und Behinderte gefährlich.

Ortsvorsteher Zahner forderte im Sinne der Sachsenflurer Bevölkerung eine klare Entscheidung, wann und welche Immobilie saniert werden solle. In seinen bisherigen Bürgergesprächen, so Göbel weiter, sei deutlich geworden, dass bei der Entwicklung einer gemeinsamen Lauda-Königshöfer Identität noch Luft nach oben sei. Grund hierfür könnte sein, dass die beschlossene Mittelfristplanung nicht wie in anderen Städten üblich als Prioritätenliste im Investitionsbereich abgearbeitet, sondern immer wieder abgeändert wurde, ohne dies vielleicht ausreichend zu begründen. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.03.2020