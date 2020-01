Vereine zeigten Leistungen auf höchstem Niveau

Lauda/Osterburken.Beim 47. Karl-Heß-Gardetanzturnier des Narrenrings Main-Neckar gab es am Wochenende folgende Ergebnisse und Platzierungen:

Die Altersklassen Jugend und Junioren waren beide am Samstag am Start sowie die Altersklasse Ü15 am Sonntag.

Im Folgenden sollen nun die Platzierungen des bundesoffenen Qualifikationsturniers sowie, in Klammer, diejenigen des Narrenrings gegenübergestellt werden. Nicht angetretene bzw. abgemeldete Starter werden nicht beachtet. Die maximal zu erreichende Punktzahl beträgt 500 Punkte.

Jugend Tanzpaare: 1. Platz Miloslawa Wittmann & Danil Wittmann (Große KG Feurio Mannheim) 408 Punkte, 2. Platz Angelina Karr & Luis Franke (Große KG Feurio Mannheim) 405 Punkte, 3. Platz Sinem Tekin & Marc Retzlaff (KG Contacter Gerlingen) 370 Punkte. Insgesamt starteten drei Tanzpaare (keine Starter des Narrenring).

Jugend Tanzgarden: 1. Platz Cannstatter Quellen Club (Kindergarde) 409 Punkte, 2. Platz KG Contacter Gerlingen (Blau-Weiß-Garde) 409 Punkte, 3. Platz TSC der Karnevalsabteilung TuS Lippertsgrün (Jugendgarde) 397 Punkte, 10. Platz NG Strumpfkapp Ahoi Lauda (Strumpfkäppli) 364 Punkte (Narrenringmeister). Insgesamt starteten zehn Tanzgarden.

Jugend Tanzmariechen: 1. Platz Nicole Ullrich (KG Narrhalla Marktredwitz) 437 Punkte, 2. Platz Johanna Booker (Große KG Feurio Mannheim) 431 Punkte, 3. Platz Anna Ritterhaus (Große KG Feurio Mannheim) 425 Punkte, 15. Platz Evelina Quint (NG Strumpfkapp Ahoi Lauda) 396 Punkte (Narrenringmeister), 30. Platz Mia Riehl (FG Höhgöiker Glashofen) 368 Punkte (zweiter Platz Narrenring). Insgesamt starteten 31 Tanzmariechen.

Jugend Schautanz: 1. Platz NG Strumpfkapp Ahoi Lauda (Thema: Aus mit Zuhaus?) 418 Punkte (Narrenringmeister), 2. Platz TSA Turnverein Schönwald (Thema: In einem Land vor unserer Zeit) 416 Punkte, 3. Platz TSG Ettlingen (Thema: Vorsicht Baustelle!) 412 Punkte, 9. Platz Turn- und Sportverein Buchen (Thema: Am Teich, da ist was los!) 388 Punkte (zweiter Platz Narrenring), 10. Platz Elferrat der Stadt Osterburken (Thema: Genießt eure gemeinsame Zeit) 381 Punkte (3. Platz Narrenring). Insgesamt starteten elf Schautänze.

Junioren Tanzpaare: 1. Platz Milena Tieker & Lars Roth (Mühlburger CG) 423 Punkte, 2. Platz Sofia Grimm & Daniel Schmidt (FG 1970 & Stadtgarde Helmbrechts) 416 Punkte, 3. Platz Luise Rewitzer & Nilo-Phelan Frenzl (TSA Turnverein Schönwald) 415 Punkte. Insgesamt starteten sieben Tanzpaare (keine Starter des Narrenrings).

Junioren Tanzgarden: 1. Platz Cannstatter Quellen Club (Juniorengarde) 427 Punkte, 2. Platz TSG Ettlingen (Smaragd Garde) 418 Punkte, 3. Platz KG Contacter Gerlingen (Rot-Weiße-Garde) 415 Punkte, 5. Platz NG Strumpfkapp Ahoi Lauda (Juniorengarde) 406 Punkte (Narrenringmeister), 11. Platz - FG Lemia Krautheim (Rittergarde) 358 Punkte (zweiter Platz Narrenring). Insgesamt starteten elf Tanzgarden.

Junioren Tanzmariechen: 1. Platz Vanessa Stindl (Große KG Feurio Mannheim) 442 Punkte, 2. Platz Elisabeth Misiurny (CC Obhausen) 424 Punkte, 3. Platz Sophie Weiß (Wasunger CC) 419 Punkte, 10. Platz Luisa Waldecker (NG Strumpfkapp Ahoi Lauda) 411 Punkte (Narrenringmeister), 21. Platz Johanna Münzer (NG Strumpfkapp Ahoi Lauda) 397 Punkte (zweiter Platz Narrenring). Insgesamt starteten 29 Tanzmariechen.

Junioren Schautanz: 1. Platz Effect’s Coburg (Thema: Für immer ist eine lange Zeit) 438 Punkte, 2. Platz FG 1970 & Stadtgarde Helmbrechts (Thema: *Kreisch*Alarm!!!) 431 Punkte, 3. Platz NG Strumpfkapp Ahoi Lauda (Thema: Schicht im Schacht) 425 Punkte (Narrenringmeister), 7. Platz Elferrat der Stadt Osterburken (Thema: Die Geisterprüfung Kann ich es schaffen?) 368 Punkte (zweiter Platz Narrenring). Insgesamt starteten sieben Schautanzgruppen.

Ü15 Tanzpaare: 1. Platz Lena Meyer & René Skorupa (FG Marktredwitz/Dörflas) 457 Punkte, 2. Platz Kirsten Orth & Oliver Weber (Mühlburger CG) 445 Punkte, 3. Platz Melina Weller & Julius Schumann (FG 1970 & Stadtgarde Helmbrechts) 434 Punkte. Insgesamt waren sieben Tanzpaare (keine Starter des Narrenring) am Start.

Ü15 Tanzgarden: 1. Platz FG 1970 & Stadtgarde Helmbrechts (Stadtgarde) 436 Punkte, 2. Platz KG Contacter Gerlingen (Blau-Gelbe-Garde) 433 Punkte, 3. Platz Tanzsportabteilung TV 73 Würzburg (Residenzgarde) 426 Punkte, 9. Platz NG Strumpfkapp Ahoi Lauda (Prinzengarde) 404 Punkte (Narrenringmeister), 18. Platz FG Hettemer Fregger (Freggergarde) 367 Punkte (2. Platz Narrenring), 19. Platz Narrhalla Boxberg (Rot-Gold-Garde) 348 Punkte (3. Platz Narrenring). Insgesamt starteten 19 Tanzgarden.

Ü15 Gemischte Garden: 1. Platz - FG 1970 & Stadtgarde Helmbrechts (Gemischte Garde) 425 Punkte, 2. Platz - Starnberger FG Perchella (Gemischte Garde) 324 Punkte. Insgesamt starteten zwei Gemischte Garden (keine Starter des Narrenring).

Ü15 Tanzmariechen: 1. Platz Lena Meyer (FG Marktredwitz/Dörflas) 461 Punkte, 2. Platz - Sarah Meyer (FG Marktredwitz/Dörflas) 444 Punkte, 3. Platz - Melina Weller (FG 1970 & Stadtgarde Helmbrechts) 434 Punkte, 7. Platz Evelin Reitenbach (NG Strumpfkapp Ahoi Lauda) 420 Punkte (Narrenringmeister). Insgesamt starteten 30 Tanzmariechen.

Ü15 Schautanz: 1. Platz FG Marktredwitz/Dörflas (Thema: Hercule Poirot, der Meister aller Detektive) 459 Punkte, 2. Platz FG Versbach (Thema: R(h)eingefallen!) 456 Punkte, 3. Platz NZ Schmalzloch-Hörden (Thema: Bat Times) 426 Punkte, 4. Platz - NG Strumpfkapp Ahoi Lauda (Thema: Hinter geschlossener Tür) 423 Punkte (Narrenringmeister), 8. Platz TSC Der Dürmer Faschenaacht (Thema: Fabelhafte Welt) 410 Punkte (2. Platz Narrenring), 13. Platz TuS 1863 Buchen (Thema: Schließe deine Augen, sonst wirst du wie sie!) 374 Punkte (3. Platz Narrenring), 14. Platz - Elferrat der Stadt Osterburken (Thema: Kampf gegen die Flammen) 372 Punkte (4. Platz Narrenring). Insgesamt gab es 14 Schautänze. phhn

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.01.2020