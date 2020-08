Verbesserungen für viele Bahnhöfe im Land

Main-Tauber-Kreis._Die Deutsche Bahn hat die Rahmenvereinbarung zum Bahnhofsmodernisierungsprogramm II (BMP II) mit dem Land gezeichnet. Damit ist die zweite Runde der Bahnhofsmodernisierung eingeläutet. Am Göppinger Bahnhof stellten jetzt Verkehrsminister Winfried Hermann, Thorsten Krenz, der Bevollmächtige der Deutschen Bahn für Baden-Württemberg, und Michael Groh, Regionalbereichsleiter Südwest der DB Station&Service vor, welche Verbesserungen das Programm für die Stationen im Südwesten bringen wird.

Winfried Hermann: „Bahnhöfe und Haltepunkte mit einer guten Aufenthaltsqualität sind entscheidend für die Nutzung des Nahverkehrs auf der Schiene. Deshalb ist es so wichtig, dass sie attraktiv und barrierefrei sind. Im Sinne einer modernen, nachhaltigen Mobilität geht es darüber hinaus um die Vernetzung der Verkehrsmittel, damit Umsteigen leichter gemacht wird.“

Das Bahnhofsmodernisierungsprogramm II (BMP II) beruht auf der Landesinitiative „Bahnhof der Zukunft“, die im Koalitionsvertrag der Landesregierung vereinbart ist. Es schließt an das Bahnhofsmodernisierungsprogramm I von 2009 an, das 2018 ausgelaufen ist.

Thorsten Krenz: „Gemeinsam leisten wir mit den Millioneninvestitionen einen wichtigen konjunkturellen Beitrag für die Gesellschaft. Mit dem Bahnhofsmodernisierungsprogramm machen wir die Infrastruktur weiter fit für die Zukunft.“ Und Michael Groh meint: „Es gibt weiterhin einen großen Bedarf beim barrierefreien Ausbau und der Modernisierung von Bahnhöfen. Daher freue ich mich, dass wir mithilfe des Bahnhofsmodernisierungsprogramms auf diesen Bedarf reagieren können.“

BMP II verfolgt einen umfassenderen Ansatz als sein Vorgänger: Neben dem barrierefreien Ausbau weiterer Haltestellen des Schienenpersonennahverkehrs ist der Ausbau des Stationsumfelds als Mobilitätsdrehscheibe sowie die Verbesserung der Nutzung und Aufenthaltsqualität innerhalb von Bahnhofsgebäuden vorgesehen.

Konkret besteht das Bahnhofsmodernisierungsprogramm II aus drei Teilprogrammen (Module), die bis 2029 umgesetzt werden sollen: Modul I „Barrierefreie Haltestelle“ umfasst den barrierefreien Umbau von Bahnsteigen und deren Zugängen, die Sanierung von Bahnsteiganlagen und die Verbesserung von DB Stationsgebäuden. Modul II „Stationsumfeld/Mobilitätsknoten“ sieht die Verknüpfung verschiedener Mobilitätsformen im Umfeld der Station vor. Modul III „Kommunale Stationsgebäude“ soll Kommunen bei der Sanierung und dauerhaften Bereitstellung von Räumen zur Nutzung im Zusammenhang mit dem SPNV/ÖPNV in Stationsgebäuden unterstützen, die von der Bahn veräußert wurden bzw. noch werden.

Durch das BMP II können in zehn Jahren 51 Bahnhöfe und Haltepunkte modernisiert werden. Diese Stationen wurden in enger Abstimmung zwischen Bahn und Land ausgewählt und priorisiert. Als Kriterien wurden die Reisendenzahlen, die betriebliche Bedeutung, die Bedeutung als Umsteigebahnhof und der Handlungsbedarf zu mehr Barrierefreiheit und technischem Zustand herangezogen. Um auch kleinere Stationen – wie etwa Grünsfeld, Wittighausen und Gerlachsheim – zu berücksichtigen, wurde die Liste der Stationen in größere (über 1000 Reisende) und kleinere (unter 1000 Reisende) Bahnhöfe unterteilt. Für das BMP II ist ein Volumen von rund 430 Millionen Euro vorgesehen und wird von der Bahn (200 Millionen Euro), dem Land (150 Millionen Euro) und den Kommunen (80 Millionen Euro) finanziert. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.08.2020