Verantwortung übernehmen in einer ganz außergewöhnlichen Zeit

Nils Schekel. © Schütz

Königshofen.Während seit Wochen der Fußballsport europaweit zum Erliegen gekommen ist, arbeiten die Verantwortlichen beim SV Königshofen im „Krisenmodus“ dieser Tage.

Wenn man wie Nils Schenkel aus Oberbalbach ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) ableistet, muss man in diesen Tagen und Wochen noch flexibler sein, als dies ohnehin schon im normalen Alltagsgeschäft der Fall ist. Der FSJler, der über den SVK beim BFV angestellt ist, hatte bislang in Bildungseinrichtungen Schüler zu betreuen. Innerhalb kürzester Zeit war für Schenkel eine neue Herausforderung gefunden, in dem er im Kreiskrankenhaus in Tauberbischofsheim zunächst ein dreiwöchiges Praktikum absolviert und dann dort eventuell bis auf Weiteres das Pflegepersonal unterstützt. Thorsten Thomala, zuständig für die FSJ-ler beim BFV, und Geschäftsführer Uwe Ziegenhagen stimmten dem „Arbeitsplatzwechsel“ ihres Angestellten unbürokratisch zu. Auch Martin Michelbach, verantwortlich für die FSJ-ler beim SVK, freute sich über das Engagement von Nils Schenkel und betont dabei ausdrücklich: „Die Initiative kam von Nils selbst.“

Auch in den sozialen Medien hat die Vereinsführung offensiv auf die Gefahren dieser Zeit und dem Umgang mit dieser Herausforderung hingewiesen, um alle aktiven Fußballer zu sensibilisieren. Außerdem informiert man regelmäßig die Fußball-Kids und Jugendlichen mit Trainingsanleitungen für zu Hause über verschiedenen Apps. Wenn man als Jugendspieler oder junger Erwachsener seinem Hobby, Fußball zu spielen, nun nicht mehr nachkommen darf, erscheint dies dem einen oder anderen als überzogene Sanktion. Tatsächlich ist dies, in Verbindung mit den weiteren, von qualifizierten Medizinern und Experten vorgegebenen Verhaltensweisen, die einzig aussichtsreiche Möglichkeit, die Ausbreitung der Ansteckungswelle zu verlangsamen.

Die Vereinsführung des SVK nimmt erneut ihre Vorbildfunktion ernst. „Wir müssen an unseren Idealen festhalten und uns für das Schicksal unserer Mitmenschen interessieren, in dem wir durch unser Verhalten zur Verlangsamung der Pandemie beitragen“, so Herbert Bieber, Vorsitzender des SVK. isch

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 01.04.2020