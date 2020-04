Verantwortliche der Stadtverwaltung treffen richtigen Nerv

Lauda-Königshofen.Dank der ansprechenden Gestaltung, einer ausgeklügelten Spielmechanik und der erstklassigen Produktion durch den renommierten Spieleverlag Ravensburger avancierte das von der Stadt Lauda-Königshofen herausgegebene Brettspiel „Die Händler vom Taubertal – Wer macht in Lauda-Königshofen ein Bombengeschäft?“ rasch zu einem begehrten Objekt. Wie es scheint, hat es nun sogar das Zeug zum Sammlerstück, denn bereits nach einer Woche war das neue Spiel ausverkauft.

Bürgermeister Thomas Maertens: „Mit der Umsetzung einer außergewöhnlichen Idee hat die Stadtverwaltung offenbar den richtigen Nerv getroffen. In Zeiten von Corona können spieleaffine Familien die Geschichte unserer Heimat kennenlernen und fröhliche gemeinsame Stunden erleben. Dass ein Brettspiel das Interesse für regionales Brauchtum weckt, ist ein Novum. Umso mehr freut es mich, dass ‚Die Händler vom Taubertal‘ für viel positive Resonanz in turbulenten Zeiten sorgte.“

Ausprobieren und ausleihen

Doch selbst wenn die limitierte Auflage mittlerweile vergriffen ist, kann man in Kürze weiterhin auf spielerische Weise in die Geschichte der Stadt Lauda-Königshofen eintauchen, denn das Spiel wird künftig an verschiedenen Stellen zum Spielen, Ausprobieren und Ausleihen bereitliegen. Das Spiel soll überall dort verankert werden, wo sich Menschen jeden Alters begegnen. Dazu haben sich vielfältige Einrichtungen bereiterklärt, das Spiel in ihr Angebot einzubinden, zum Beispiel der Bürgertreff Mehrgenerationenhaus, die Stadtbücherei, die Mobile Jugendarbeit, die Stadtteilzentren, usw. Den Machern des Projekts war von vornherein wichtig, dass eine bestimmte Anzahl an Spielen für die genannten Zwecke kostenlos zur Verfügung gestellt werden. So sieht es auch die Förderbestimmung durch die „Leader“-Regionalentwicklung Baden-Franken vor, dessen Jury vom Brettspiel voll und ganz überzeugt war.

Schulen erhalten Exemplare

Sobald es die Lage wieder zulässt, werden außerdem die Schulen im Stadtgebiet kostenlose Exemplare des Spiels erhalten, die dann als Unterrichtsmaterial dienen. Denn „Die Händler vom Taubertal“ versteht sich als Anknüpfungspunkt für viele weitere Ideen und dient als thematischer Aufhänger für verschiedene Klassenprojekte. Mehrere Fachlehrer haben bereits zugesagt, das Spiel im Rahmen ihres Schulunterrichts einzusetzen, um so auf besondere Weise Themen wie Heimat, Kultur und Geschichte zu behandeln. Trotz Ausverkauf ist das analoge Abenteuer also noch lange nicht beendet – wer also leer ausgegangen ist, kann es sicherlich bei zahlreichen weiteren Anlaufstellen testen und ausleihen. stv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.04.2020