Unterbringung der Feuerwehr bemängelt

Marbach.Bürgermeisterkandidat Dr. Lukas Braun besuchte den Stadtteil Marbach. Bei einem Rundgang gemeinsam mit der Ortsvorsteherin, Ortschaftsräten und interessierten Bürgern machte sich Dr. Braun ein Bild von einem der kleineren Stadtteile. Dazu ging uns folgender Bericht zu.

Beginnend am Rathaus wurde die derzeitige Unterbringung der Freiwilligen Feuerwehr besichtigt. Die völlig unbefriedigende Unterbringung sei ist nicht zukunftsfähig und bedürfe dringend einer Verbesserung. Die kurzfristige Lösung der Anmietung einer Halle für das neue Feuerwehrfahrzeug sei nur vorübergehend möglich und müsse mittelfristig einer dauerhaften Lösung zugeführt werden.

An der Ortsdurchfahrt konnte sich der Bürgermeisterkandidat ein Bild vom Zustand der sanierungsbedürftigen Gehwegsteine sowie der Problematik am Wassereinlauf des Baches machen. Auch der schlechte Zustand der Schwalbenstraße wurde angesprochen. Weiteres Thema waren der barrierefreie Zugang in den Friedhof sowie die Ausrichtung der Urnengräber. Die Planung der Stadtverwaltung stoße auf großes Unverständnis der Bürger, hieß es.

Der weitere Weg führte durch das Baugebiet Schreier I, Schreier II und das frisch erschlossene Gebiet Schreier III zur Turnhalle des TSV, die derzeit mit finanzieller Unterstützung der Stadt saniert wird.

Beim Bürgergespräch nutzte Dr. Braun die Gelegenheit, sich persönlich vorzustellen. Im Anschluss präsentierte er sein Programm und die Themen, die er als dringlich ansieht und die er im Falle einer Wahl beabsichtigt aufzugreifen. Dazu gehören vor allem Themen wie eine zukunftssichere und flexiblere Kinderbetreuung und Schulbildung. Wichtig sei ihm ein aufeinander abgestimmtes Verkehrskonzept, vor allem für Lauda und Königshofen, eine mögliche energetische Sanierung städtischer Liegenschaften und eine attraktive Gestaltung aller Ortskerne, betonte er. Gerade bei einem zeitgemäßen Breitbandausbau für alle Stadtteile sehe er die Möglichkeit, die Attraktivität der Gesamtstadt zu entwickeln. Wichtig sei ihm auch die Unterstützung der Vereine und die Förderung und Wertschätzung des Ehrenamtes.

Von den Bürgern wurde die Verkehrssituation von Marbach kommend auf die Bundesstraße in Richtung Königshofen angesprochen. Es fehle hier nach Ansicht einiger Bürger an einer Geschwindigkeitsreduzierung auf der Bundesstraße, die ansonsten bei solchen Abzweigungen üblich sei. Weiter wurde über die Umgehungsstraße in Königshofen, sowie über die Bahnunterführung Nord in Lauda diskutiert. Von einem Bürger wurde reklamiert, dass die Außendarstellung der Stadt in jüngster Vergangenheit massiv gelitten hat und es wurden klare Erwartungshaltungen formuliert. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.02.2020