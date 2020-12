Unfall am Zaun der Radaranlage

Oberbalbach.Ein Autofahrer beschädigte am Mittwoch, zwischen 17 Uhr und 19 Uhr, den Zaun einer Radaranlage bei Königshofen. Der Unbekannte war vermutlich mit seinem Auto auf dem Ortsverbindungsweg aus Richtung Reckerstal kommend in Richtung Oberbalbach/Löffelstelzen unterwegs. An der Einmündung bog er nach links in Richtung Löffelstelzen ab. Dabei kam er offenbar von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Zaun der dortigen Radaranlage. Ohne sich um den entstandenen Schaden von 1000 Euro zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub.

Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, sollen sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/ 810, in Verbindung setzen.

