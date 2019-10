Unerlaubt Unrat deponiert

Gerlachsheim.Unbekannte haben im Lauda-Königshöfer Stadtteil Gerlachsheim vor dem Anwesen Hochtalstraße 21, einem Mehrfamilienhaus, in den vergangenen Nächten auf die grauen Tonnen, die in einem Extra-Unterstand untergebracht sind, mehrfach unerlaubt große graue Plastiktüten mit Unrat abgelegt, was eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, sollen sich mit dem Abfallwirtschaftsamt des Landratsamtes Main-Tauber in Tauberbischofsheim, Telefon 09341/820, in Verbindung setzen. ktm/Bild: IVAG

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.10.2019