„Umfang der Funde lange nicht absehbar“

„Von der Steinzeit bis zum Frühmittelalter – archäologische Ergebnisse zum Gräberfeld auf dem Heissgrat“ lautete das Thema eines Vortrags von Dr. Andreas Thiel vom Landesamt für Denkmalpflege.

Unterbalbach. 2009 wurden im Vorfeld der Erschließung des Neubaugebietes „Mühlbach-Heißgrat“ an dieser Stelle archäologische Grabfunde gemacht, die weit über die Gemeindegrenzen hinaus für Aufsehen sorgten.

Dr. Andreas Thiel, Oberkonservator am Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Stuttgart in Esslingen, referierte im katholischen Pfarrzentrum über die bisherigen Auswertungsergebnisse der Funde. Der Vortrag fand im Rahmen eines Festes zehn Jahre Heimat- und Kulturverein und zugleich im Kontext des Jubiläumsjahres 800 Jahre Unterbalbach statt.

„Der Umfang der Funde war am Anfang noch lange nicht absehbar. Unterbalbach ist einer der interessantesten Orte, an denen ich Ausgrabungen durchführte“, berichtete Thiel eingangs. Die herausragende Bedeutung der Ausgrabungen liege vor allem an der sich über 3000 Jahre erstreckenden Kontinuität, Vielfalt und Reichhaltigkeit der Fundstücke. Außerdem würden sie ein neues Licht auf die Besiedlung des Taubertals in frühgeschichtlicher Zeit werfen. Insgesamt habe man 165 Gräber mit insgesamt rund 180 Bestattungen und zahlreiche Grabbeigaben sowie weitere Siedlungsreste gefunden.

Hervorragende Qualität

Aus der Zeitspanne vor circa 4500 Jahren gebe es zwar auch in andere Gegenden ähnliche Funde wie zum Beispiel in Südengland und Griechenland als auch an anderen Orten im Taubertal, allerdings sei die Güte der Beigaben, Grabformen, Grabbauten und der Skelette nirgendwo derartig gut erhalten gewesen wie in Unterbalbach aufgrund der dortigen Kalkböden.

Auch wenn organische Materien wie etwa Kleidung im Laufe der ganzen Jahrhunderte komplett verwest seien, habe es für die Archäologen anhand dieser gut erhaltenen Skelette sowie Beigaben aus Stein und Keramik wertvolle Erkenntnisse über das jeweilige Zeitalter der Funde gegeben.

Die Fundbelege hätten gezeigt, dass seit dem Neolithikum Menschen im Taubertal lebten sowie es sich hier aufgrund der Bedingungen wie etwa der Fluss- und Tallage für Ackerbau zu jeder Zeit gut leben habe lassen. Die Hang- und Höhenlagen seien hingegen wegen der dort schlechten und für Ackerbau ungeeigneten Böden von bemerkenswert vielen Kulturen als Grabstätten ausgewählt worden, beginnend bei den Jungsteinzeitmenschen über die Kelten und Germanen bis hin von den Bewohnern des frühen Mittelalters.

Spezielles Merkmal der Beerdigungen früher Epochen sei gewesen, dass die Toten in Embryonalstellung in den Gräbern bestattet worden seien, und zum zweiten deren Kopfstellungen.

Eine Frau sei mit dem Kopf Richtung Osten zugewendet beerdigt worden, ein Mann hingegen Richtung Westen, wobei beide Geschlechter jeweils den Blick nach Süden gerichtet hatten. „Zwar wissen wir nicht die Motive dafür, jedoch war dadurch leicht erkennbar, welches Geschlecht ein entdecktes Skelett hatte“, erklärte Thiel. Aus der Merowingerzeit zwischen etwa 500 bis 800 nach Christus habe man Skelette entdeckt, deren Körper – wie heute bei Erdbestattungen üblich – in Längsstellung begraben wurden.

Zu den wertvollen Funden zählten unter anderem Keramikgefäße und -becher aus der Jungsteinzeit, ein spätkeltisches Schwert etwa aus der Zeit um Christi Geburt, römische Importgefäße sowie ein Goldanhänger aus dem siebten Jahrhundert. Somit sei der frühmittelalterliche Bestattungsplatz am „Heissgrat“ aus der Zeit um 700 nach Christus der älteste Beleg des heutigen Unterbalbachs und seiner für damalige Verhältnisse relativ wohlhabenden Bewohner.

Eigentliche Ortsgründer

„Diese frühen Franken dürften wohl die eigentlichen Ortsgründer gewesen sein“, meinte Thiel. Besonders interessant seien zum Beispiel auch die im Taubertal seltenen Funde aus der Bronzezeit und aus der frühgermanischen Zeit der sogenannten Großromstedter Gruppe. Letztere Funde hätten wichtige Aufschlüsse über das Zusammenleben der germanischen Neuzuwanderer mit den letzten Kelten gegeben, hob der Landeskonservator hervor.

Als einen der archäologischen Höhepunkte neben den Funden aus den frühgeschichtlichen Epochen wie etwa der Schnurkeramik von 2800 bis 2300 vor Christus und der keltischen Zeit von 800 bis 100 vor Christus bezeichnete Thiel die Entdeckung eines Brandgräberfeldes aus der Zeit von 100 vor Christus bis 300 nach Christus. Aus der anschließenden Ära germanischer Siedler in der Limeszeit habe man lediglich eine einzige Bestattungsstelle gefunden. Die Gründe, weshalb ansonsten aus dieser Zeit keine Funde zu entdecken waren, seien unbekannt.

Anhand eines Gräberplans, den ein Mitarbeiter des Landesamtes für Denkmalpflege erstellt hat, könnten jetzige Anwohner des Gebietes „Mühlbach-Heißgrat“ lokalisieren, ob und gegebenenfalls aus welcher Zeit Funde auf ihrem Grundstück aufgespürt worden seien. „Dies war nur ein kleiner Ausschnitt an archäologischen Erkenntnissen der Grabfunde“ teilte Thiel mit. Zudem seien die Untersuchungen der gesamten Funde noch längst nicht abgeschlossen.

Am Ende gab es langen und stürmischen Applaus für Thiels sehr interessanten, lebendigen und teils auch etwas humorig unterhaltsam gehaltenen Vortrag. Im Anschluss an den Vortrag des Oberkonservators des Landesdenkmalamt hatten die zahlreichen Besucher Gelegenheit, ausgewählte Fundstücke in einer kleinen Ausstellung zu besichtigen.

Weitere Veranstaltungen zum 800-jährigen Ortsjubiläum Unterbalbachs sind unter www.unterbalbach.de zu finden.

Zum Abschluss des Festprogramms gastiert im Übrigen am Montag, 9. Dezember, um 19 Uhr der Sankt Petersburger Knabenchor in der katholischen Pfarrkirche Sankt Markus.

